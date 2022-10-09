Ayetler ışığında hadis ilminin önemi
İslam'ın kaynakları Kur'an-ı Kerim ve sünnettir. Sünnet'i oluşturan en önemli meselelerden olan Hadis, Peygamber Efendimiz 'in (SAV) sözleri ve fiillerinden oluşur. Sahabelerden rivayet edilen hadisler, Müslümanlara hayatlarını sürdürmeleri ve karar almalarında yol göstericidir. Hadis ilmi, Kur'an'ın anlaşılması ve yaşantıda uygulanması açısından büyük öneme sahiptir. Ayrıca Peygamberimizi yakından tanımak ve doğru anlamak için de bilinmesi gereken bir ilimdir. Öyle ki Nisa suresinde Allah (CC), "Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedî kalacakları cennetlere sokar." buyurarak hadis ilminin önemini açıkça bildirir.
Giriş Tarihi: 10.10.2022
10:59
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
11:06
Hadis kavramı
🔸 Hadis kelimesi, Arapça
"haber" anlamına gelmekle birlikte anlatılan kıssa ve yapılan konuşmaları da kapsayan geniş hacimli bir tabirdir. Istılahta ise Kur'an-ı Kerim'in karşılığı olarak Peygamberimizin (SAV) sözleri, davranışları ve onayladığı şeyler "hadis" olarak tanımlanır.
🔸 Kur'an'dan sonra Müslümanlar için
en önemli kaynak, hadislerdir. Kur'an'da açıkça belirtilmeyen ya da yer almayan konularda ilk olarak hadislere ve sünnete bakılır.
Rasulullah'ı (SAV) örnek almak isteyen her Müslüman, hadisleri öğrenerek yaşantısına aktarmaya çalışır.
İslam'da bilginin kaynakları
Hadis ilminin önemi
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Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah (CC) şöyle buyurur:
"(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik."
(Nahl Suresi 44. ayet)
◼ Ayetten de anlaşılacağı üzere
Peygamber Efendimizin (sav) her türlü söz ve davranışları Kur'an'ı açıklar ve insanların anlamasını sağlar.
Hayatımıza yön veren 100 Hadis-i Şerif
🔸 Namaz kılmak, oruç tutmak gibi
farz olan ibadetlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hadislerle anlaşılır ve yaşantıya aktarılır. Namazın hangi vakitlerde, kaç rekât ve nasıl kılınacağı, zekâtın hangi mallardan ve ne kadar verileceği gibi konuları Peygamber Efendimizin (SAV) yaşantısından örnek alarak uygularız. O (SAV), Kur'an'ın yaşantıya aktarılmış halidir.
*Hadis, Kur'an'ı açıklayarak ortaya hükümler ortaya koyar.
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İnanan toplumun Hadisler, İslam tarihi ve kültürünün öğrenilmesi noktasında önemli bir kaynaktır. dini, kültürel, sosyal, ekonomik açıdan tarih boyunca nasıl olduğunu ve nasıl olması gerektiğini gösterir.
Peygamberimizin hayatını öğrenmenin önemi
Hadis ilminin önemi ile ilgili ayetler
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Yüce Allah (CC), Haşr Suresi'nde Peygamber Efendimizi (SAV) örnek almamız gerektiğini şöyle buyurur:
"Allah'ın, (fethedilen) memleketlerin ahalisinden savaşılmaksızın peygamberine kazandırdığı mallar; Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara aittir. O mallar, içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet (ve güç) hâline gelmesin diye (Allah böyle hükmetmiştir). Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse ondan vazgeçin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz, Allah'ın azabı çetindir."
(Haşr Suresi 7. ayet)
◼ Ayetten de anlaşılacağı üzere
Peygamberimizin (SAV) sergilediği her türlü davranış ve yasakladığı fiiller, Müslümanların benimsemesi gereken önemli bir husustur. Allah (CC), bunu Kur'an-ı Kerim'de açıkça emreder.
İslam tarihinin önemli ihtisas kurumu darülhadis hakkında 10 bilgi
◼ Buyurdular ki:
"Andolsun, Allah'ın Resûlünde sizin için; Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır."
(Ahzâb Sûresi 21. ayet)
Ahzâb Sûresi'ndeki bu ayet, Allah'a (CC) inananlar için
Rasulullah'ın (SAV) güzel bir örnek olduğunu, onun söz ve fiillerinin Müslümanlar için önem teşkil ettiğini oraya koyar.
Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas