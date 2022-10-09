Ayetler ışığında hadis ilminin önemi

Hadis kavramı

🔸 Hadis kelimesi, Arapça "haber" anlamına gelmekle birlikte anlatılan kıssa ve yapılan konuşmaları da kapsayan geniş hacimli bir tabirdir. Istılahta ise Kur'an-ı Kerim'in karşılığı olarak Peygamberimizin (SAV) sözleri, davranışları ve onayladığı şeyler "hadis" olarak tanımlanır.

🔸 Kur'an'dan sonra Müslümanlar için en önemli kaynak, hadislerdir. Kur'an'da açıkça belirtilmeyen ya da yer almayan konularda ilk olarak hadislere ve sünnete bakılır.

Rasulullah'ı (SAV) örnek almak isteyen her Müslüman, hadisleri öğrenerek yaşantısına aktarmaya çalışır.

İslam'da bilginin kaynakları