İslam'da bilginin kaynakları

🔴 "İlâhî bir yolla" ifadesi vahyin insan aklının kavrayışının üstünde bir şey olduğu, peygamberler haricindeki insanların vahyin özünü tam manasıyla bilemeyeceğini anlatır. Bizler sadece vahiy sayesinde ahireti, cenneti, cehennemi, melekleri bilebiliriz. Çünkü bunlar gaybla ilgili konular olduğundan akıl veya duyularla bilinemez.

🔴 Vahiy, sadece gayb alanındaki bilgi kaynağı değildir. Aynı zamanda, var olan varlıkların sahibi ve yaratıcısının, her şeyi haberdar olan Allah'ın (CC) haber verdiği her konu için kesin bilgi kaynağımızdır.

"Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır; onları O'ndan başkası bilmez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O'nun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O, yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır."

(En'âm suresi, 59. ayet)

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