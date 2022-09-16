Ahiret İnancımızın İnsani İlişkilerimize Etkisi

🔶 Fatma Bayram'ın ahiret inancının ilişkilerimizi nasıl yönlendirdiğini anlattığı Kur'an ve İnsan İlişkileri programınının 6. dersinden önemli notlar...

"Size tavsiye ediyorum ki masamızın üzerinden bir Kur'an meali bir hadis ve bir siyer kitabı eksik olmasın. Hayatınız boyunca birini bitirip birine başlamalısınız ve her gün onlardan birer bölüm okumalısınız."

🔶 Peygamber Efendimiz (sav) Müslim de geçen hadisinde şöyle buyuruyor:

"Kim bir Müslümanın dünya sıkıntılarından bir sıkıntıyı giderirse, Allah (CC) da onun kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan bir kimsenin işini kolaylaştırırsa, Allah (CC) da dünya ve ahirette onun işlerini kolaylaştırır. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah (CC) da dünya ve âhirette onun ayıplarını örter. Kul, kardeşinin yardımında olduğu sürece, Allah (CC) da onun yardımcısı olur."

🔶 Benim acizane anladığım şu; "kıyamet gününde Allah-u Teala'nın size nasıl davranmasını istiyorsanız, sizin bugün onun kullarına böyle davranmanız gerekiyor."