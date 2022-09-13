Rabbimiz ile İlişkimizin İnsani İlişkilerimize Yansıyışı

Fatma Bayram'ın kişinin Rabbi ile ilişkisinin onun bütün ilişkilerine nasıl tesir ettiğine ve her şeyin nasıl o perspektiften şekillendiğini anlattığı Kur'an ve İnsan İlişkileri 5. dersinden önemli notlar...

🔶 Kulun Rabbi'ne nasıl baktığı, Rabbi'nden gelene nasıl baktığı ve Allah'ı (CC) algılarının üzerine koyup koyamadığını konuşacağız. İnsan ilişkileri açısından konuya bakıldığında kişinin Rabbi ile ilişkisinin insan ilişkileri açısından 3 boyutta olduğunu düşünüyorum.

➡ Birinci boyut itikadi ve düşünsel boyut yani Rabbimiz hakkında neler biliyoruz, neler düşünüyoruz? Onu zihnimizde nasıl konumlandırıyoruz, neye inanıyoruz, Allah'a (CC) inancımız nasıl? Bunu bilmekte ne var? Allah'ın (CC) varlığına, birliğine inanıyoruz, bu kainatı yoktan var ettiğine, bizim yaratıcımız ve Rabbimiz olduğuna onun huzuruna çıkıp hesap vereceğimize inanıyoruz, diyeceksiniz.

Güzel bir ahlaki nitelik: İhlas