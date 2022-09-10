İnsan ilişkilerinde dikkat edilmesi gerekenler
Düşünce ve görüşlerin karşılıklı alışverişi olarak adlandırılan iletişim, hayatımızın tam ortasında yer alan vazgeçilmez bir unsurdur. Kurduğumuz iletişimin sağlıklı olabilmesi için pek çok husus vardır. Tek düze ilerleyemeyen ilişkiler pek çok etkeni barındırdığından etkili ve düzgün bir iletişim için bazı şeylere ihtiyaç vardır. İletişimimizi nasıl iyileştirebiliriz? Kur'an'da insan ilişkileri nasıl anlatılır? Günümüz psikologları neleri vurguluyor? Bu soruların cevaplarını sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 10.09.2022
10:26
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Üsküdar Baş Vaizi Fatma Bayram, insan ilişkileri konusuyla uzun yıllar çalışmalar yaptı. Farklı kaynaklardan araştırdığı bu önemli konu üzerine sosyal medyada canlı yayın yaptı. Hayati bilgilerle dolu ders serisinin ilkinde yer alan önemli notları sizler için topladık.
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İlk derste Kur'an'da insan ilişkilerinin temel kavramları üzerinde duruldu.
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Karşındakini iyi tanı
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"İnsan ilişkileri insanın ahlak ve karakteri üzerine inşa edilir. Mesela ilkokulda öğretmenseniz, o yaş çocuğunun bütün özelliklerini çok iyi bilmelisiniz. Beklentilerini, problemlerini, dikkatini nasıl toplayacağınızı, ne yaparsanız dikkatlerinin dağılacağını çok iyi bilmelisiniz."
İbadet nedir?
Hatayı önce kendinde ara
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İnsanlar yaşadıkları problemin kendilerinden kaynaklı olduğunu düşünmüyorlar. O problemde kendilerinin de payı olduğunu düşünmüyorlar. Hatta doğrudan doğruya kendilerinden kaynaklanmış olabileceğini hiç düşünmüyorlar. İçimizde var olan savunma mekanizmaları irademiz dışında çalışıyor. Çünkü ruh sağlığımızı korumak için kendimizi haklı bulmak zorundayız. Dolayısıyla ben bir problem yaşıyorsam; çocuğumla, akrabalarımla, iş arkadaşımla tabii ki bu problemin kaynağı karşı taraf diye düşünüyoruz. "Karşımızdaki kişinin kendini değiştirmesi gerek" diye düşünülüyor. Yani "benim yapabileceğim hiçbir şey yok" deniyor. Soruyu sorarken "değiştirmek" kelimesi çok kullanılıyor. "Karşımdaki kişinin kendini değiştirmesi için ne yapmalıyım?" "Ne yapsam karşımdaki kişi değişir?" şeklinde sorular geliyor. Bir ilişkide ilk bakmamız gereken kendimiziz. Evet, iki kişi var. Ama bu ilişkinin tarzını belirleyen şey benim ahlakımdır. Benim karakterimdir."
Esma-i Hüsna'nın kişiliğimiz üzerindeki etkileri
Önce kendini değiştir
▶ "Diyelim ki
karşınızdaki kişi bir meselede %80 hatalı, siz %20 hatalısınız. Karşımızdakinin hatası çok olunca kendi hatamızı görmüyoruz. Bütün gücümüzü "nasıl hatasını fark ettirebilirim, nasıl kendisini düzeltmesine yardım edebilirim" sorularına harcıyoruz. Halbuki bize insan ilişkileri üzerine ve insan karakteri üzerine çalışanların hepsi şunu söylüyor: "Bizim bir başkasını değiştirme oranımız sıfıra yakındır."
İnsanlığın atası: Hz. Adem
Başkasını değiştirmek Allah'ın elinde
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Kişi ancak kendisini değiştirebilir. Bir başkasını manipüle ederek değiştirmek çok sağlıklı değildir. Uzun sürecek ilişkilerde manipülasyon ciddi zararlar verir. Tam tersine bize diyor ki; Kur'an-ı Kerim'de Allah (CC) bizden herhangi bir insanı değiştirmemizi istiyor mu? diyor. "sen istediğin kişiyi hidayete erdiremezsin, Allah hidayet verir"
Hz. Aişe'nin müminlere bıraktığı ilmi miras