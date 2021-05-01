İbadet nedir? İslam’da en önemli ibadet nedir? İbadetle ilgili bilinmesi gerekenler

🔸 İbadet, bir kulun Allah Teâlâ'ya gösterdiği sevgi, saygı ve bağlılığının tezahürü olarak duygu, düşünce ve davranış biçimini ihtiva eden bir terimdir.

🔸 Bir kul, Rabbine saygı, sevgi ve itaat gösterebilmek, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla ibadet eder.

🔸 İslam literatüründe ibadet, insanın yaşamını her daim Allah'a karşı saygı ve itaat bilinci ile sürdürmesi ve bir kulluk duyarlılığı geliştirmesi olarak açıklanmıştır.

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🔸 Bir kimsenin ibadetle yükümlü olması, vücûb şartı olarak adlandırılmış; dinen geçerliliği için aranan şartlara da sıhhat veya eda şartları denilmiştir.

🔸 Müslümanın akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması ile ibadeti ifaya güç yetirecek durumda bulunması genel yükümlülük şartlarındandır.

🔸 İbadette vücûb sebebi, namaz vaktinin girmesi, Ramazan hilâlinin görülmesi, zekâtta yılın dolması veya Kâbe'nin mevcudiyeti gibi sebeplerdir.

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