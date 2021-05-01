İbadet nedir? İslam’da en önemli ibadet nedir? İbadetle ilgili bilinmesi gerekenler
Allah'a olan sevgi, saygı ve bağlılığımızı göstermemizin en önemli yolu, koşulsuz iman ve yalnız O'na ibadet etmektir. İbadetler, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla itaat bilinciyle yerine getirilen fiillerdir. Şekil anlamında basit görünse de ibadetler, Allah'ın buyrukları olduğu için
çok daha öte bir boyuta işaret eder. Nitekim ayet-i kerimede "Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Sen'den yardım dileriz" buyrulmuş; ibadetin, yalnızca Allah Teâlâ'nın hakkı olduğu ifade edilmiştir. Peygamberimiz ise " Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir" hadisi ile ibadetlerde devamlılığın sağlanmasını öğütlemiştir.
Giriş Tarihi: 01.05.2021
17:20
🔸 İbadet, bir kulun
olarak duygu, düşünce ve davranış biçimini ihtiva eden bir terimdir. Allah Teâlâ'ya gösterdiği sevgi, saygı ve bağlılığının tezahürü
🔸 Bir kul, Rabbine saygı, sevgi ve itaat gösterebilmek,
ibadet eder. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla
🔸 İslam literatüründe ibadet, insanın yaşamını her daim Allah'a karşı
olarak açıklanmıştır. saygı ve itaat bilinci ile sürdürmesi ve bir kulluk duyarlılığı geliştirmesi
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Dr. Hüseyin Kayapınar'ın anlatımıyla "İbadetle ilgili bilinmesi gereken hususlar" adlı podcasti dinlemek için tıklayın
🔸 Bir kimsenin
vücûb şartı olarak adlandırılmış; dinen geçerliliği için aranan şartlara da sıhhat veya eda şartları denilmiştir. ibadetle yükümlü olması,
🔸 Müslümanın
ibadeti ifaya güç yetirecek durumda bulunması genel yükümlülük şartlarındandır. akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olması ile
🔸 İbadette vücûb sebebi,
gibi sebeplerdir. namaz vaktinin girmesi, Ramazan hilâlinin görülmesi, zekâtta yılın dolması veya Kâbe'nin mevcudiyeti
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İSLAM’DA İBADETİN İKİ ANLAMI
🔸 İbadetin biri genel, diğeri özel olmak üzere
bulunmaktadır: iki anlamı
Kulun Allah'a duyduğu saygı ve sevginin neticesinde Genel anlamda ibadet: O'nun rızasına uygun davranma çabası ve buna yönelik gerçekleştirilen iradî davranışlarıdır.
🔸 Bu sayede dini görevlerin de dışında kişinin
ve ödüllendirilir. Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak amacıyla yaptığı her fiil ibadet sayılır
🔸 Hem kişi hem de toplum yararına gerçekleştirilen bütün olumlu eylemler
olur. dini ve manevi anlam kazanmış
Kulun Rabbine saygı ile boyun eğmesini simgeleyen, Özel anlamda ibadet: bazı davranışlardır. Allah ve Resulü (sav) tarafından müminlerin yapması istenen
🔸 Fıkıhta genel olarak ibadet kavramının yaygın kullanımı da
manasındadır. özel anlamda ibadet
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🔸 İbadet, dinin özü olarak görülen
hususudur. imanın esaslarının ardından İslam dininin ikinci önemli
🔸 Din, ilk olarak Allah'a inanmayı, ikinci olarak
gerektirir. O'na ibadet etmeyi ve imanı fiiliyata dökmeyi
🔸 Ahlak ise üçüncü asli unsur sayılır ve hem inanç ve ibadetlerdeki samimiyeti hem de imanın
büyük önem taşır. diğer kullarla ilişkilerdeki yansıması bakımından
🔸 Zira ahlak, diğer insanlara karşı
niteliklerden oluşur. âdil, saygılı, lütufkâr davranılmasını da gerektiren
İbadet, şekil anlamında basit olarak görülseler de Allah'ın buyrukları olduğu için çok daha öte bir boyuta işaret eder.
🔸 Belli ölçüde biçimselliğe sahip olan
Allah ve Resulü'nün (sav) bildirmesi ile insanlara ulaşır. ibadetlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağı
🔸 Dolayısıyla bu ibadetlerin sadece
gerçekleştirilmesi gerekir. Allah'ın emrettiği ve Peygamber Efendimizin (sav) açıklayıp uyguladığı şekilde
🔸 Bunun dışında gerçekleştirilen ibadet biçimleri
ve kınanır. dinen bidat kabul edilir
📌 İbadet ile ilgili 25 hadis
🔸 İslam öncesinde
iyice yaygınlaşmış ve kökleşmiştir. Mekke ve çevresinde birkaç yüzyıl boyunca putperestlik
🔸 Kâbe'nin içi ve çevresinde 300'den fazla putun olduğu,
bilinir. Hz. İbrahim'in peygamberliğinden gelen tevhid dininin etkilerinin azaldığı
🔸 Allah inancının azaldığı,
uygulandığı ifade edilir. tavaf ve kurban gibi kimi ibadetlerin ise şekil ve içerik değiştirerek
🔸 Peygamber Efendimize (sav) gelen vahiy ile
ve tek bir yaratıcı olan Allah'a iman, sonra O'nun Resulü'ne (sav) ve ahiret gününe iman tebliğ edilmiştir. Mekke döneminde ilk olarak şirkle mücadele edilmiş
🔸 Ardından namaz ve ona hazırlık mahiyetindeki
miktar belirtilmeksizin infak emredilmiştir. abdest, gusül ve temizlik ile ilgili hususlarla birlikte
🔸 Hadislerde yer alan bilgiye göre
daha sonra dört rekât kılınmıştır. farz namazlar ilk olarak ikişer rekât,
Buhârî, Salât, 1; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 1, 3
"Beş vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün beş defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir."
Müslim, Mesacid, 284
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oluşan İslam'ın beş şartında, Allah ve Resulü'ne imanın ardından ilk emredilen ibadet namaz kılmaktır. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, oruç tutmak ve hacca gitmekten
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Hicret'ten bir yıl önce Miraç gecesinde, ergenlik çağına ulaşan her Müslümana farz kılınmıştır. Beş vakit namaz,
🔸 Cuma namazının
yine Hicret'ten önceki süreçte gerçekleşmiştir. Müslüman erkeklere farz kılınması,
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Peygamberimizin ibadet hayatı
🔸 İlerleyen süreçte
bu ibadetleri tamamlayıcı hükümler kesinlik kazanmıştır. Ramazan orucu, zekât ve hac ibadetleri farz kılınmış;
🔸 Bu sayede
İslam'ın diğer alanlardaki hükümleri de açıklığa kavuşmuştur. kamu düzeni, hukuki ve ticari yaşam başta olmak üzere
"Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin."
📌 Bakara suresi 43. ayetlerin tefsiri
"Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan, başka günlerden sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun (günlük) yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu (yaptığı) iyidir. Ama orucu tutmanız -bilirseniz- sizin için daha hayırlıdır."
📌 Bakara suresi 183-184. ayetlerin tefsiri