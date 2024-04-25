Akdeniz'de Haç ve Hilal kavgası

◾ Cenevizli bir amiral olan Andrea Doria kolonileri ve ticaret yıllarına olan hakimiyeti ile bilinen devleti sayesinde meşhur bir amiral olmuştu.

◾ Doria bir dönem hizmet ettiği Fransa Kralı'nın himayesinden çıkmış ve Kutsal Roma Cermen İmparatou Şarlken'in emrine girerek Avrupa tarihinin o döneme kadar ki en geniş donanmalarından birine kaptanlık etmişti.