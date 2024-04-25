Akdeniz'de Haç ve Hilal kavgası
Tarih boyunca bazı isimler birbirleri ile o denli özdeşleşmiştir ki birinin adı anıldığında hemen diğerinin adı akıllara gelirdi. Bu ikili kültürü günümüzde de devam ediyor. Bu tarz isimlerin hesaplaşmaları, mücadeleleri tarihe damga vurduğu gibi ustası oldukları alanların gelişimine de önemli ölçüde etki etmişti. Barbaros ve Andrea Doria da bu isimlerdendi. İşte otuz seneden fazla süren Barbaros ve Andrea Doria çatışması...
Giriş Tarihi: 25.04.2024
10:02
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
10:51
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Denizcilik tarihimizin en önemli ismi olan ve " Barbaros" namıyla tanınan Hızır Hayreddin Paşa ve meşhur amiral Andrea Doria arasında büyük bir rekabet vardı.
Barbaros ne demek?
Barbaros kızıl sakal anlamına gelir.
◾ Henüz genç bir denizciyken kendisinden yaşça büyük
Andrea Doria karşısında mağlubiyet alan Barbaros, intikamını yollar sonra Preveze'de alacaktı.
KAPTAN-I DERYA: BARBAROS HAYREDDİN PAŞA
◾ Cenevizli bir amiral olan
Andrea Doria kolonileri ve ticaret yıllarına olan hakimiyeti ile bilinen devleti sayesinde meşhur bir amiral olmuştu.
◾ Doria bir dönem hizmet ettiği
Fransa Kralı'nın himayesinden çıkmış ve Kutsal Roma Cermen İmparatou Şarlken'in emrine girerek Avrupa tarihinin o döneme kadar ki en geniş donanmalarından birine kaptanlık etmişti.
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Midillili bir ailenin denizci olan dört çocuğundan biri olarak doğan Hayreddin, Barbaros lakabıyla o denik tanınmıştı ki asıl adı unutulmuştu.
Midilli adası neresi?
Ayvalık'ın hemen karşısında bulunan ada.
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16. yüzyılın başından itibaren ağabeyi Oruç Reis ile Akdeniz'de faaliyetler yürütmeye başlayan Barbaros, zamanla o coğrafyanın en kudretli ismi olacaktı.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA'NIN VASİYETİ NEYDİ?
◾ Kardeşlerin
Akdeniz'deki artan gücünden günden güne rahatsız olan Cenevizliler 1512'de bir karar alarak Andrea Doria'yı kardeşler üzerine yolladılar.
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Barbaros ve Oruç Reis ise bu yıllarda Tunus'un Goletta limanına kendileri için bir merkez, toplanma yeri, olarak belirlemişlerdi.
Goletta neresi?
Tunus'un kuzey ucunda bulunan bir liman şehri.
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Andrea Doria ile Goletta Limanı'nda yüzleşen Barbaros ağır bir mağlubiyete uğradı ve emrindeki askerlerle beraber karanın iç tarafına çekildi.
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Golatte şehrini topa tutan muzaffer komutan Andrea Doria bu hadise ile Avrupa'nın en gözde denizcilerinden biri haline geldi. Barbaros ise yıllar sonra alacağı intikamı planlamaya başlamıştı.
BARBAROS HAYREDDİN PAŞA İLE MİMAR SİNAN'I BİRLEŞTİREN TÜRBE