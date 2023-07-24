10 Maddede Ayasofya Camii

ŞAİRLERİN DİLİNDE

🔸 Müminler için bir kıvanç meselesi olan Ayasofya Camii, şair ve ediplerin de her daim gözdesi olur. Her cenahtan isim, bu ulu mabedi över.

🔸 Ayasofya'yı başta Necip Fazıl olmak üzere Arif Nihat Asya, Sezai Karakoç, Halil İnalcık, Nurettin Topçu, Semavi Eyice, Osman Yüksel Serdengeçti, İlber Ortaylı, İbrahim Tenekeci gibi şair, mütefekkir ve yazarlar eserlerinde zikretmişlerdir.