10 Maddede Ayasofya Camii
İstanbul'un fethinin yegane sembolü Ayasofya-i Kebir Camii, tarihi perspektiften ele alındığında Müslümanların gönlünde ayrı, müstesna bir yere sahiptir. 86 yıl boyunca müze olarak kullanılan Ayasofya Camii, tam üç sene önce bugün asli hüviyetine döndü. Sizler için Ayasofya Camii'ni 10 maddede anlattık.
Giriş Tarihi: 24.07.2023
17:05
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
17:19
FETHİN SEMBOLÜ
🔸 Bizans'ın sona ermesi ve Osmanlı hakimiyetinin başlaması ile
Sultan II. Mehmed Han tarafından bizzat vakfedilen Ayasofya Camii bu itibarla fethin sembolüdür.
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Müslümanlar asırlar boyunca bu uğurda Ayasofya Camii'ni ve diğer kutsal mabetleri görebilmek için İstanbul'a seyahat etmişlerdir.
GENİŞ BİR KOMPLEKS
🔸 İstanbul'un fethinin ardından camiye çevrilen Ayasofya sadece bir camiden ibaret değildir.
Medrese, hamam, imaret, türbeler, kütüphane, muvakkithane, sebiller, sıbyan mektebi ve şadırvan ile çevrili geniş bir komplekstir.
🔸 Zaman ile bu yapılar
eskimiş hatta medrese yıkılmıştır. Lakin sonraki restorasyonlarda bu eklemeler aslına uygun olarak yapıya tabi olur.
ŞAİRLERİN DİLİNDE
🔸 Müminler için bir
kıvanç meselesi olan Ayasofya Camii, şair ve ediplerin de her daim gözdesi olur. Her cenahtan isim, bu ulu mabedi över.
🔸 Ayasofya'yı başta
Necip Fazıl olmak üzere Arif Nihat Asya, Sezai Karakoç, Halil İnalcık, Nurettin Topçu, Semavi Eyice, Osman Yüksel Serdengeçti, İlber Ortaylı, İbrahim Tenekeci gibi şair, mütefekkir ve yazarlar eserlerinde zikretmişlerdir.
TÜRBELERİ
🔸 Osmanlı'nın fetih simgesi Ayasofya Camii, bünyesinde barındırdığı
padişah türbeleriyle de ayrı bir öneme sahip. Tarih boyunca iki büyük imparatorluğa tanıklık eden bu eşsiz mabed, ayrıca bir "hanedan mezarlığı" hüviyeti de taşımaktadır.
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Sultan II. Selim, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmed ile Sultan I. Mustafa ve Sultan İbrahim'in türbeleri Ayasofya Camii'nin sınırları içinde bulunuyor.
AYASOFYA'NIN TÜNELLERİ
🔸 Dünya sanat tarihi açısından çok kıymetli bir noktada bulunan
Ayasofya Camii'nin altında pek çok tünel, dehliz, mahzen ve yer altı mezarı bulunur.
🔸 Yaklaşık
1500 yıldır ayakta olan Ayasofya Camii'nin altında bulunan bu yapılar yaklaşık bir kilometrelik bir uzunluğa sahiptir.
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Bu yapılar zamanında büyük ölçüde havalandırma ve su tesisatı olarak inşa edilir.