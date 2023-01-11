Ayasofya'nın hat levhaları
1453 senesinden 1934'e dek İstanbul'un en güzel camisi olarak bilinen Ayasofya, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından kiliseden camiye çevrildi. Zamanla İslam sanatının en güzel eserlerini içerisinde ağırlayan Ayasofya, seyyahların görmek için aylarca seyahat yaptıkları bir ibadethane oldu. Ayasofya'nın duvarlarını Mustafa Rakım Efendi, Teknecizade İbrahim Efendi, Sultan III. Ahmed, Sultan II. Mahmud ve Mustafa İzzet Efendi gibi büyük hattatların levhaları süsledi.
Giriş Tarihi: 11.01.2023
16:55
Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
17:17
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Ortodoks Hristiyanlar için tarihi bir misyonu olan ve miladi 6. yüzyıldan beri ayakta duran Ayasofya, kutlu fethin ardından bizzat Fatih Sultan Mehmed'in eliyle camiye çevrildi.
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Cami olmasıyla beraber yepyeni bir surete kavuşan Ayasofya, seneler içinde İslam sanatlarının en güzel eserlerinin duvarlarını süslediği bir ibadethane oldu.
Ayasofya levhalarının hüzünlü hikayesi
◾ Ayasofya'nın içerisinde bulunan levhaların kimlere ait olduğu ve içerisinde hangi ayetlerin yazılı olduğunu daha iyi anlayabilmek amacıyla tabloları sizler için okuduk.
Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya
◾ Metin: "Allahu nurus semavati vel ard"
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Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Türkçe anlamı:
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Hattat: Kazasker Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Allah göklerin ve yerin nûrudur. Onun nûrunun misali, içinde kandil bulunan bir kandilliktir. Kandil bir cam içindedir, cam inciyi andıran bir yıldızdır; (bu kandil) doğuya da batıya da ait olmayan, yağı neredeyse ateş dokunmasa bile ışık veren mübarek bir zeytin ağacından yakılır. Nûr üstüne nûr. Allah nûruna dilediğini kavuşturur. Allah insanlar için misaller veriyor, Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.
Nûr Suresi 35. Ayet
Nûr Suresi 35. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın
Nûr Suresi 35. Ayet Tefsiri
Nur âyeti diye anılan bu âyetin açıklanması amacıyla tefsirlerde sayfalar dolusu açıklamalar kaleme alınmış, ayrıca kitaplar yazılmıştır. Bunlar arasında en meşhur olanı Gazzâlî'nin Mişkâtü'l-envâr'ıdır. Genellikle tefsirciler, nurun Allah olamayacağı ön kabulünden yola çıkarak burada mecaz yoluyla bir anlatımın söz konusu olduğunu ve te'vil edilmesi gerektiğini ileri sürerken Gazzâlî farklı bir tezle karşımıza çıkmakta ve özetle şöyle demektedir: Nur kelimesinin, idrak kabiliyeti ve mânevî olgunluğu farklı irfan derecelerine göre birden fazla hakiki mânası vardır.
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Mustafa İzzet Efendi kimdir?
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1801 - 1876 yılları arasında yaşayan Mustafa İzzet Efendi, 19. yüzyılın en önemli hezarfenlerinden birisidir. Bilhassa hat ve musiki alanlarındaki çalışmaları ile tanınır.
Hezarfen nedir?
Kendisini farklı alanlarda yetiştiren zatlar için kullanılan tabir "bin fen" anlamına gelir.
◾ 75 yıllık hayatında
velut bir isim olarak tebarüz eden Mustafa İzzet Efendi, özellikle Ayasofya için yaptığı muazzam hat tabloları sayesinde bilinir.