Ayasofya levhalarının hüzünlü hikayesi

Mustafa İzzet Efendi kimdir?

🔹 1801 - 1876 yılları arasında yaşayan Mustafa İzzet Efendi çok yönlü bir alimdir. İslam sanatlarına duyduğu ilgi ve gösterdiği maharet ile pek çok alanda eser veren İzzet Efendi, Sultan II. Mahmud'un adeta gözdesidir.

🔹 Hem musiki hem de hat alanında üstad olarak kabul edilen Mustafa İzzet Efendi aynı zamanda velut bir sanat hayatına sahip olarak arkasında emsaline az rastlanır olarak fazlaca eser bırakmıştır.