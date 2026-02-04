Muhyiddin İbnü’l-Arabî'nin mezar taşındaki sır neydi?

1 /10













◾ 12. ve 13. yüzyıllarda yaşamış olan önemli alimlerden biri olan Muhyiddin İbnü'l-Arabi, 1240 yılında Şam'da hayata gözlerini yumar ve Kasiyun Dağı eteklerine defnedilir.

◾ Tarihte oldukça ehemmiyet gösterilen alimimizin düşüncelerine zamanla bazı kesimler tarafından karşı çıkılır ve bölgedeki siyasi çalkantılar hasebiyle mezarı tahrip edilir ve kabrinin yeri unutulur.