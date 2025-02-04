Türk dünyasının 7 harikası

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📍REGİSTAN MEYDANI - ÖZBEKİSTAN

🔹 Registan Meydanı'ndaki üç yapıdan biri olan en dikkat çeken yapılardan biri Uluğ Bey Medresesi'dir. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un torunu olan Uluğ Bey tarafından, 1417-1420 yılları arasında inşa edilmiştir. Uluğ Bey medreseyi inşa ettirmek ile kalmamış aynı zamanda burada eğitim veren ilk hükümdar bilim insanlarından biri olmuştur.

🔹 Şir- Dor Medresesi, Registan Meydanı'nın ikinci yapısıdır. Şir-Dor Medresesi Timurlu sanat anlayışının en güzel örneklerindendir. Yapının mimarları Abdullah Cabbar ve Avazi Semerkandi'dir. Medresesinin giriş kapısının üzerinde bir aslan ve üzeriden çıkan güneş tasviri yer alır.

🔹 Registan Meydanı'nın üçüncü yapısı, Tilla Kari Medresesi'dir. Yapımı, 1646 yılında inşaatı başlayıp 1660'da tamamlanan medrese, Yalangtush Bahadır Han tarafından Mirza Uluğ Bey'in kervansarayı yerine meydana inşa edilir.