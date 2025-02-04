Türk dünyasının 7 harikası
Türk tarihi oldukça geniş bir zaman dilimini kapsar. Bu süreçte dünyanın farklı noktalarına göç eden ve yurt kuran Türkler, çeşitli mimari üsluplar geliştirmiş bu tarzda da eserler meydana getirmiştir. Böylece Kazakistan'dan Kırgızistan'a, Özbekistan'dan Türkmenistan'a ve Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanmış bir Türkistan eserleri var olmuştur. İşte, sizler için Türk dünyasının 7 harikasını araştırdık.
📍ORHUN YAZITLARI - MOĞOLİSTAN
🔹 Türk dünyasının 7 harikasından ilki olan Orhun Yazıtları, Türklerin yazılı ilk eseridir. Orhun Abideleri, günümüzde Moğolistan sınırları içinde bulunan Karakum şehrinden elli kilometre uzaklıkta, Orhun Yazıtları Müzesi'nde sergilenmektedir
🔹 Müze, 2008 yılında TİKA tarafından inşa edilmiştir. Diğer bir adı Göktürk Kitabeleri olan bu kıymetli eserlerin daha iyi korunabilmesi için müzeye taşınmıştır.
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📍REGİSTAN MEYDANI - ÖZBEKİSTAN
🔹 Özbekistan Türkistan'ın, Registan Meydanı ise Özbekistan'ın kalbidir. Tarih ile iç içe geçmiş olan bu meydanda "Uluğ Bey, Tilla Kari ve Şir-Dor Medreseleri bulunmaktadır.
🔹 Registan Meydanı, Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur tarafından oluşturulmuş genişçe bir mekandır. Kumların birikmesiyle oluşturulmuş bu meydan şüphesiz Emir Timur'un gücünü dünyaya göstermek için kullandığı bir yer olmuştur.
🔹 Timur seferlerde elde edilen ganimetleri Registan Meydanı'nda sergilemiş, hediyeleri burada dağıtmış ve cezaları da tam olarak bu noktada vermiştir.
📍REGİSTAN MEYDANI - ÖZBEKİSTAN
🔹 Registan Meydanı'ndaki üç yapıdan biri olan en dikkat çeken yapılardan biri Uluğ Bey Medresesi'dir. Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un torunu olan Uluğ Bey tarafından, 1417-1420 yılları arasında inşa edilmiştir. Uluğ Bey medreseyi inşa ettirmek ile kalmamış aynı zamanda burada eğitim veren ilk hükümdar bilim insanlarından biri olmuştur.
🔹 Şir- Dor Medresesi, Registan Meydanı'nın ikinci yapısıdır. Şir-Dor Medresesi Timurlu sanat anlayışının en güzel örneklerindendir. Yapının mimarları Abdullah Cabbar ve Avazi Semerkandi'dir. Medresesinin giriş kapısının üzerinde bir aslan ve üzeriden çıkan güneş tasviri yer alır.
🔹 Registan Meydanı'nın üçüncü yapısı, Tilla Kari Medresesi'dir. Yapımı, 1646 yılında inşaatı başlayıp 1660'da tamamlanan medrese, Yalangtush Bahadır Han tarafından Mirza Uluğ Bey'in kervansarayı yerine meydana inşa edilir.
📍CHARYN KANYONU-KAZAKİSTAN
🔹 Charyn Kanyonu, Kazakistan'ın Almatı şehrinin 195 kilometre doğusunda bulunan muhteşem bir doğa harikasıdır. Etkileyici kırmızı kayalıklar ve dar boğazlarıyla dünyanın dört bir yanından turisti çekiyor.
🔹 Kale Vadisi, kanyonun yüksek kayalıklarını andıran sütunların oluşturduğu kısımdır. Kızıl Kanyon ise kırmızı ve turuncu kayalardan oluşan ve ortasından bir nehrin geçtiği yerdi. Başlı başına bir doğa harikası olan bu kanyon, jeolojik olarak binlerce yıllık bir tarihe sahiptir.
📍AZERBAYCAN ATEŞGAH - AZERBAYCAN
🔹 Türk dünyasının 7 harikasından biri de Azerbaycan'ın Bakü şehrinden 30 kilometre uzaklıkta bulunur. Bu yapı, dünyadaki sayılı ateşgahlardan biridir.
🔹 Surahanı ilçesinde bulunan Ateşgah, Bakü'ye gelen turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Yapısına göre Orta Çağ şehir hanlarına benzer. Ateşgahın merkezinde kare şeklinde bir sunak vardır, burada ateş devamlı yanar.