Dilimizin en eski metinleri Orhun Yazıtları'nda yer alan kelimeler

Türk dilinin en eski metinlerinin yazıldığı taşlar olan Orhun Yazıtları'nda kelime dağarcığı oldukça zengindi. Türklerin bilinen ilk alfabesi Orhun alfabesiyle Göktürkler tarafından yazıldı. Bu kitabeler, dilimizin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı değişiklik ve Göktürkler'in devlet ve yönetim anlayışı hakkında önemli bilgiler ihtiva ediyordu. Peki, bir kısmını günümüzde de kullandığımız Orhun Yazıtları'ndaki kelimelerin neler olduğunu biliyor musunuz? Dilimizin en eski metinleri Orhun Yazıtları'nda yer alan 30 kelimeyi derledik.