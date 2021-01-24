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Dilimizin en eski metinleri Orhun Yazıtları'nda yer alan kelimeler

Türk dilinin en eski metinlerinin yazıldığı taşlar olan Orhun Yazıtları'nda kelime dağarcığı oldukça zengindi. Türklerin bilinen ilk alfabesi Orhun alfabesiyle Göktürkler tarafından yazıldı. Bu kitabeler, dilimizin tarihsel süreç içerisinde yaşadığı değişiklik ve Göktürkler'in devlet ve yönetim anlayışı hakkında önemli bilgiler ihtiva ediyordu. Peki, bir kısmını günümüzde de kullandığımız Orhun Yazıtları'ndaki kelimelerin neler olduğunu biliyor musunuz? Dilimizin en eski metinleri Orhun Yazıtları'nda yer alan 30 kelimeyi derledik.

Giriş Tarihi: 24.01.2021 10:48 Güncelleme Tarihi: 24.01.2021 11:14
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Ağı: İpek, ipekli giysiler

🔎Orhun Yazıtları hakkında bunları biliyor musunuz?

📌 Bu metinler Orhun Abideleri, Göktürk Yazıtları ya da Köktürk Yazıtları gibi isimlerle de anılır.

11 maddede Türk dilinin en eski metinleri: Orhun Kitabeleri

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Anca: Öyle, böyle

🔎Orhun Yazıtları hakkında bunları biliyor musunuz?

📌Orhun Yazıtları, ilk kez 18. yüzyılda keşfedildi. 1893 yılında Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen tarafından, Rus Türkolog Vasili Radlof'un da yardımıyla çözüldü ve aynı yılın 15 Aralık günü Danimarka Kraliyet Bilimler Akademisi'nde bilim dünyasına açıklandı. İlk çözülen kelime ise "Tengri"ydi.

Az bilinen 20 öz Türkçe kelime

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Anda: O anda, orada

🔎Orhun Yazıtları hakkında bunları biliyor musunuz?

📌Kitabelerin yazılış tarihleri, MS. 8. yüzyılın başlarına dayanmaktadır. Yazıtlardan Kül Tigin Yazıtı 732 yılında, Bilge Kağan Yazıtı 735 yılında yazılmışlardır.

Osmanlıca öğrenirken karşılaşacağınız az bilinen kelimeler

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Aymak: Söylemek, demek

🔎Orhun Yazıtları hakkında bunları biliyor musunuz?

📌Eski İskandinav harflerine olan benzerliği sebebiyle dikkati çeken yazıtlardan bazılarının yazı örneklerini, 18. yüzyılın sonlarında P. Simon Pallas seyahatnamesinde vermiştir.

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Aygıç > ayguç: Danışman, vezir

🔎Orhun Yazıtları hakkında bunları biliyor musunuz?

📌Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını taş üzerine kazıyarak yazan kişi yeğenleri Yolluğ Tigin'dir.

Dilimizde karşılığı olmayan 22 kelime

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