Anadolu’yu Müslüman yapan 3 savaş

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🔷 Türklerin Anadolu topraklarına girmeleri ve yerleşmeleri hiç kolay olmadı. Türkleri Anadolu'da istemeyen Bizans, uzun yıllar boyunca Müslümanları Anadolu'dan atmak için saldırılarda bulundu.

🔷 Büyük Selçuklular Gazneliler ile yaptıkları Dandanakan Savaşı'ndan sonra bağımsızlıklarını ilan ederek Horasan bölgesine iyice yayıldılar. Savaşın hemen akabinde yapılan kurultayda, Kınık boyuna mensup Selçuklu ailesi, aralarında görev dağılımı yaptılar. Horasan'da güçlenen ve çoğalan Selçuklular, kendilerine yeni yurtlar aramak ve Allah yolunda gaza etmek için batı yönünde seferler düzenlediler.

🔍 Kınık boyu nedir?

Oğuz boylarının yirmi dört boyundan biridir. Bu boy Anadolu'nun fethedilmesinde çok büyük role sahiptir.