İngiliz uçak gemisini batıran Türk: Mustafa Ertuğrul Aker
Büyük tarihimizin derinliklerinde pek çok kahraman vardır. Bu yiğitlerden kimi yazıldığı ve dilden dile aktarıldığı için bilinirken kimi de kaybolup gitmiştir. Bu insanların kahramanlıklarını anmak bizler için iftihar vesilesidir. İşte bu şahsiyetlerden biri olan aynı zamanda dünyada bir ilki başaran Mustafa Ertuğrul Aker'in hayatını ve yaşadığı o unutulmaz anı sizler için yazdık.
Giriş Tarihi: 11.09.2022
02:16
I. Dünya Savaşı
🔷 Milyonlarca asker ve sivilin hayatını kaybettiği tarihin
ilk küresel savaşına kırk ülke katılır. Dört yıl süren savaşta 17 milyon kişi hayatını kaybederken, 21 milyon kişi yaralanır.
🔷 Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı,
savaşır. beş cephede birden Savaş sırasında yaşanan müthiş hikayeler tarihimizin övünç vesikalarıdır. Bu unutulmaz başarılardan biri de Topçu Mustafa'nın fedakarane öyküsüdür.
Dünya'nın en kanlı savaşı: I. Dünya Savaşı
Mustafa Ertuğrul Aker'in hayatı
🔷 Tarihe geçecek Türk subayı
1892 yılında Girit Adası'nın Hanya şehrinde doğar. Eğitimini 1912 yılında Harp Okulu'nda tamamlar. Buradan topçu subayı olarak mezun olur.
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Çanakkale Savaşı'nda 27. Alay içerisinde savaşır. Savaştaki başarılarından ötürü Osmanlı Harp Madalyası ve müttefikimiz Almanya'ya ait olan Alman Demir Haç madalyası ile ödüllendilir. 1916 yılında emrine verilen dört dağ topu ile Antalya Kaş'a tayin edilir.
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Dağ topu nedir? Dağ topu, dağ savaşlarında ve tekerlekli taşımanın mümkün olmadığı yerlerde kullanılan toptur. Dağlık yerlerde katır sırtında taşınan küçük toplara denir.
Akdeniz'de bir Türk adası: Girit
Meis Adası'nın akıbeti
🔷 Doğu Akdeniz'de bulunan ada, Kaş ilçesine kısa bir tekne yolculuğu mesafesindedir.
1512 yılından beri Osmanlı'da olan adayı, İtalya ile devam eden Trablusgarp Savaşı sırasında Yunanlılar işgal eder. Rodos ve On İki Ada'yı İtalyanlara kaptıran Osmanlı, büyük devletlerin düzenlediği Süfera Konferası'nda Meis ve Bozcaada'yı tekrar alır.
🔷 Fakat kısa süre sonra başlayan I. Dünya Savaşı'nda, Fransa Meis'teki Yunan halkın talebi üzerine adayı ele geçirir. Akdeniz'de sular durulmaz.
10 Ağustos 1920'de Osmanlı Murahhas Heyeti'ne imzalatılan Sevr Antlaşması ile Rodos, Oniki Ada, bunlara bağlı adacıklar ve Meis adası İtalya'ya bırakılır.
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Süfer Konferansı
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Rusya'dan oluşan 6 devletin bir araya geldiği konferansta, adalar sorunu konuşuldu.
Rodos ve 12 Ada nasıl elden çıktı?
Meis Adası
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İtalyan egemenliğindeki adalar II. Dünya Savaşı sırasında önce Almanlar'ın, ardından İngilizler'in eline geçer.
🔷 10 Şubat
1947'de imzalanan ve Türkiye'nin temsil edilmediği Paris Barış Antlaşması ile Rodos, On İki Ada ve Meis Yunanistan'a verilir. O günden beri adalar Yunanistan'a bağlıdır.
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🔷 Küresel bir savaş olan Birinci Dünya Savaşı'nda adalar işgale uğrar.
Meis adasını Fransızlardan alabilmek için Osmanlı askeri harekat düzenler.
🔷 İki müttefik devlet olan İngiltere ve Fransız kuvvetleri bu adayı bir üs gibi kullanır.
Bu devletler için telgraf istasyonu işlevi gören adada, İngiliz uçak gemileri Türk ordusuna büyük zayiatlar veren gemiler buradadır.
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