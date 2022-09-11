İngiliz uçak gemisini batıran Türk: Mustafa Ertuğrul Aker

Büyük tarihimizin derinliklerinde pek çok kahraman vardır. Bu yiğitlerden kimi yazıldığı ve dilden dile aktarıldığı için bilinirken kimi de kaybolup gitmiştir. Bu insanların kahramanlıklarını anmak bizler için iftihar vesilesidir. İşte bu şahsiyetlerden biri olan aynı zamanda dünyada bir ilki başaran Mustafa Ertuğrul Aker'in hayatını ve yaşadığı o unutulmaz anı sizler için yazdık.