Osmanlı eseri ilk Yunan parlamentosu: Anabolu Ağa Camii

Osmanlı döneminde Anabolu şehri

🔸 Anabolu ya da bugünkü adıyla Napflion; Mora'da Agrolis Körfezi'nde deniz kıyısında bir liman şehridir. Romalılar döneminde terkedilen şehir, Bizans İmparatorluğu idaresinde yeniden güçlendirilerek metropolitlik bir merkez haline gelir. 1199'dan itibaren Nauplia, Venedik'le sıkı ticari münasebetleri olan önemli bir liman şehri özelliğini kazanır. 1389'da Venedikliler'in idaresi altına girer ve Venedik - İstanbul yolu üzerinde son derece müstahkem bir ticaret limanı ve üssü olur.

🔸 Bu devirde Napoli di Romania adı verilen şehir ve kalesi 3 Ekim 1540 Osmanlı - Venedik Antlaşması sonucu Osmanlılara bırakılır. Ancak Mora Sancak Beyi Güzelce Kasım Paşa, uzunca bir kuşatmadan sonra şehri ve kalesini teslim alır. Bölge halkına dokunulmaz ve bazı vergilerden muaf olma imtiyazı verilir. Şehre Türk nüfusun iskanı sağlanır ve kale muhafızları yerleştirilir.

Bilgi notu:

1667'de şehre gelen Evliya Çelebi, kaleden ve şehirden; Girit'e gidecek asker, zahire ve mühimmatın toplandığı bir üs olması sebebiyle çok kalabalık bir yer olarak bahseder.