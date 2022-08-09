Sulara gömülen devlet: Venedik

⚓ Ticaretini geliştirmek için Bizans ile mutlaka bir iş birliği içinde olması gerektiğinin farkında olan Venedik, Bizans ile ilk anlaşmasını 992 yılında yapar ve bazı ayrıcalıklar elde eder.

⚓ İki devlet arasındaki anlaşma sadece ticari değil aynı zamanda askeri olarak da düşünülür. XI. Yüzyıldaki Norman saldırılarına karşı Bizans, Venedik ile anlaşır.