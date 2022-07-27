Tahtakale ismi nereden geliyor?

🔵 Semt, ülke dışından veya ülkenin farklı bölgelerinden kente gelen malların boşaltılıp saklandığı bir alan olmasıyla birlikte tarih boyunca pek çok denizci ve tüccara da ev sahipliği yapar.

🔵 Son derece işlek olan bu ticaret sahasında aynı zamanda çok sayıda han, hamam, çarşı ve dini yapı bulunur.