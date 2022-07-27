Tahtakale ismi nereden geliyor?
İstanbul coğrafi konumu sayesinde tarih boyunca canlılığını korumuş, ticaretin yoğunlaştığı bir merkez olma niteliğini öne çıkarmış önemli bir tarihi şehirdir. Ticaretin, kültürün, sanatın, mimarinin odağındaki kadim kent konumuyla, ismiyle merak uyandıran, masallara söz konusu olacak semtleri de içinde barındırır. Peki, ismiyle ilgili çokça yorum yapılan, günümüzde de hala önemini koruyan Tahtakale'nin ismi nereden geliyor?
Giriş Tarihi: 27.07.2022
12:58
Güncelleme Tarihi: 27.07.2022
13:02
🔵 Her köşesinde güzellik bulunan
tarihi yarımadanın en güzel kıyılarından biri Eminönü'dür. Haliç'in batısında yer alan bu güzide semt, kutlu şehrin yüzyıllardır en canlı bölgelerinden biridir.
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Eminönü semti ismini Osmanlı döneminde Deniz Gümrüğü ve Gümrük Eminliği'nin burada olmasından alır.
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🔵 Sirkeci ile birlikte İstanbul limanının önemli bir bölümünü oluşturan Eminönü,
Bizans ve Osmanlı'nın ticaret üsleri arasında yer alır.
🔵Şehrin
fethi ile İstanbul'a canlılık gelir. Eminönü, Anadolu ile Avrupa'nın tek bir devlette birleşmesiyle önemli bir durak noktası olur. Tahtakale ise asıl ününü Fatih ile birlikte yapar.
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🔵 Semt, ülke dışından veya ülkenin farklı bölgelerinden
kente gelen malların boşaltılıp saklandığı bir alan olmasıyla birlikte tarih boyunca pek çok denizci ve tüccara da ev sahipliği yapar.
🔵 Son derece işlek olan bu ticaret sahasında aynı zamanda
çok sayıda han, hamam, çarşı ve dini yapı bulunur.
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🔵 Zira
Dersaadet'e gelen tüccar ve denizcilerin kalacak yere, yemek yiyecekleri bir mekâna ve ibadetlerini eda edecekleri mabetlere ihtiyacı olur.
🔵 Bu ihtiyacın karşılanması için
en güzel han, hamam, lokanta ve camilerin burada inşa edildiği görülür.
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Ticaretin kalbi: Tahtakale
🔵 İstanbul'un bir başka tarihi noktası olan
Mısır Çarşısı'nın bitişiğinde yer alan Tahtakale, günümüzde dahi canlılığını korur. Büyük bir çarşıyı içine alan bu mekan, dikkat çekici ismiyle zihinlerde yer edinir.
🔵 Tahtakale ve çevresi, Fatih Sultan Mehmet'in
1453 yılında İstanbul'u fethetmesiyle birlikte dünya ticaretinin merkezi noktası haline gelir.
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