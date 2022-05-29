İstanbul'un fethi üzerine şiirler
Fatih Sultan Mehmet'in 29 defa kuşatılmış ancak alınamamış şehr-i İstanbul'u, karadan gemiler yürüterek fethetmesi, bir çağın kapanıp, yeni bir çağın açılmasına sebep olur ve neredeyse tüm dünyayı siyasi olarak derinden etkiler. Peygamber Efendimiz'in hadisi dolayısıyla da bütün İslam alemini yakından ilgilendiren bu şanlı fetih, şairlerimizin mısralarına coşkun lirizm barındıran ifadelerle yansır. Sizler için Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Orhan Seyfi'den Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya kadar pek çok şairimizin fetih şiirlerini derledik...
Giriş Tarihi: 29.05.2022
13:58
Güncelleme Tarihi: 29.05.2022
14:01
💠 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırır.
Bu fetih, sadece meydana geldiği 15. yüzyılda değil, arkasından gelen 600 yıllık zaman diliminde de ihtişamından ve heybetinden söz ettirmeye devam eder.
💠 Bu denli büyük bir zafer, pek çok şairimizin mısralarını heyecan ve sürur ifadeleriyle taçlandırır.
Fethin heyecanını yüreklerinde hisseden Necip Fazıl Kısakürek'ten Orhan Seyfi Orhon'a, Arif Nihat Asya'dan Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya kadar pek çok şairimiz, şiirleriyle bizleri o yıllara götürerek fetih mutluluğunu yüreklerimizde tekrar hissettirir ve yaşatırlar.
İstanbul'un fethi mesajları ve sözleri
Fetih Marşı / Arif Nihat Asya
"Yelkenler biçilecek, yelkenler dikilecek; Dağlardan çektiriler, kalyonlar çekilecek; Kerpetenlerle surun dişleri sökülecek
Yürü, hâlâ ne diye oyunda oynaştasın ? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!"
💠 Şair öğretmen ve aynı zamanda bir siyasetçi olan
Arif Nihat Asya, şiirlerinde genellikle milli duyguları işler. Fetih denilince akıllara gelen ilk şiir Fetih Marşı, Arif Nihat Asya'nın İstanbul'un fethine ithafen yazdığı, sonraları bir marşa dönüşerek dillerde pelensenk olmuş heyecan dolu bir şiirdir.
Arif Nihat Asya kimdir?
"Sen ne geçebilirsin yardan, anadan, serden.... Senin de destanını okuyalım ezberden... Haberin yok gibidir taşıdığın değerden...
Elde sensin, dilde sen, gönüldesin baştasın... Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!"
İstanbul'un Fethi tarihi hakkında 12 bilgi
"Yüzüne çarpmak gerek zamanenin fendini... Göster: Kabaran sular nasıl yıkar bendini ? Küçük görme, hor görme, delikanlım kendini
Şu kırık abideyi yükseltecek taştasın; Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın.!"
💠 Şiirinde,
şanlı bir neslin ve tarihi zaferle dolu bir imparatorluğun evlatları olan gençlere seslenen Asya, özlerinde münderiç olan yüce inanç ve kudreti kendilerine hatırlatır, Avrupa'ya duyulan sempatiyle yitirilen özgüveni tekrar aşılamaya çalışır.
Asım'ın neslinden diriliş nesline: Ünlü yazarlardan ideal gençlik
"Bu kitaplar Fatihtir, Selimdir, Süleymandır. Şu mihrap Sinanüddin, şu minare Sinandır. Haydi artık uyuyan destanını uyandır.!
Bilmem, neden gündelik işlerle telaştasın Kızım, sen de Fatihler doğuracak yaştasın.!"
Fatih Sultan Mehmet hakkında bilmeniz gereken 15 şey