İstanbul'un fethi üzerine şiirler

💠 Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi, tüm dünyada büyük bir yankı uyandırır. Bu fetih, sadece meydana geldiği 15. yüzyılda değil, arkasından gelen 600 yıllık zaman diliminde de ihtişamından ve heybetinden söz ettirmeye devam eder.

💠 Bu denli büyük bir zafer, pek çok şairimizin mısralarını heyecan ve sürur ifadeleriyle taçlandırır. Fethin heyecanını yüreklerinde hisseden Necip Fazıl Kısakürek'ten Orhan Seyfi Orhon'a, Arif Nihat Asya'dan Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya kadar pek çok şairimiz, şiirleriyle bizleri o yıllara götürerek fetih mutluluğunu yüreklerimizde tekrar hissettirir ve yaşatırlar.