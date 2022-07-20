Osmanlı'nın yer altı savaşçıları: Lağımcılar

Altı asır boyunca Asya, Avrupa ve Afrika topraklarında hüküm süren Osmanlıların en büyük başarı sebeplerinden birisi teşkilatlı bir ordu idi. Kendi içerisinde kuvvetli bir biçimde örgütlenen ordunun en önemli ocaklarından birisi de Lağımcılardı. İyi derecede mühendislik ve matematik bilgisini haiz olan bu askeri sınıf, bilhassa kuşatmalarda Osmanlı ordusunun bel kemiğini teşkil ederdi.
Giriş Tarihi: 20.07.2022
14:10
Güncelleme Tarihi: 20.07.2022
14:19
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