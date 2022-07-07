Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi doğru mu?
Osmanlı 600 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmış dünyanın en büyük devletlerinden biriydi. Tarihin akışını değiştiren bu cihan imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğini yitirmesinin ardından kuruldu. Devletin tam kuruluş tarihi hakkında kaynakların muhtelifliği sebebiyle tartışmalar olsa da uzun bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı'nda bu tarih 1299 olarak kabul edilmişti. Yakın bir vakitte müfredat güncellendi ve bu tarih 1302 olarak kabul edilmeye başlandı. Neden mi? Cevaba birlikte bakalım.
Giriş Tarihi: 07.07.2022
10:59
Güncelleme Tarihi: 07.07.2022
11:41
Babası Ertuğrul Gazi'nin ölümü üzerine Osmanlı Beyliği'nin başına geçen Osman Gazi, 1288'de Karacahisar'ı, 1298'de Bilecik'i fethetmişti. 1299 yılında III. Alaeddin Keykubad'ın terk etmesi ile Anadolu Selçuklu Devleti başsız kaldı. Bu durum karşısında Osmanlı tarihi konusunda önemli bir kaynak olan Aşıkpaşazade olmak üzere bazı Osmanlı kaynakları da 1299 yılında Osmanlı'nın bağımsızlığını ilan ettiğini dile getirir.
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Halil İnalcık'ın ortaya attığı görüş
Ancak son yüzyılın en önemli tarihçilerinden biri olan Halil İnalcık, o dönemin tarihçilerinden Paleologos Hanedanı'ndan Pahimeres'in yazdıklarını kanıt göstererek Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun 1302 yılında yapılan Koyunhisar Muharebesi ile gerçekleştiğini öne sürer. Bu savaş, aynı zamanda Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaştır. Halil İnalcık, Osmanlı'nın devlet niteliğini Yalova'da yapılan bu savaş ile kazandığını belirtir. İnalcık, Osmanlı'nın bu savaşı kazanmasıyla hem şöhretinin arttığını hem de savaş neticesinde pek çok Türk'ün Osmanlı emrine girmeye başladığını dile getiriyor. Son dönemde Halil İnalcık'ın görüşünü baz alan MEB, 1302 yılını Osmanlı'nın kuruluş tarihi olarak ders kitaplarında göstermeye başladı.
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Osmanlı'nın soyu nereye kadar uzanıyor? Ertuğrul Gazi kimdir?
İlk Osmanlı-Bizans savaşı
Osman Gazi, Yenişehir ve Bilecik'i fethetmesinin ardından Bizans'a ait iki önemli merkez olan İznik ve Bursa'yı almak üzere harekete geçti. Osman Gazi'nin İznik'i kuşatması üzerine Bizans İmparatoru bir ordu gönderdi. Yalova'da karşı karşıya gelen iki ordunun savaşı, Osman Gazi'ye İznik'in yolunu açtı. Bu savaş, tarihe ilk Osmanlı-Bizans savaşı olarak geçti. Galibiyet ile birlikte Osmanlı'nın itibarı artmış ve çevre beylikler karşısında ün salmaya başlamıştı.
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Tarihin seyrini değiştiren savaş: Dandanaka
İlk Osmanlı-Bizans savaşı
Osman Gazi, Yenişehir ve Bilecik'i fethetmesinin ardından Bizans'a ait iki önemli merkez olan İznik ve Bursa'yı almak üzere harekete geçti. Osman Gazi'nin İznik'i kuşatması üzerine Bizans İmparatoru bir ordu gönderdi. Yalova'da karşı karşıya gelen iki ordunun savaşı, Osman Gazi'ye İznik'in yolunu açtı. Bu savaş, tarihe ilk Osmanlı-Bizans savaşı olarak geçti. Galibiyet ile birlikte Osmanlı'nın itibarı artmış ve çevre beylikler karşısında ün salmaya başlamıştı.
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Tarihin seyrini değiştiren savaş: Dandanakan
Babası Kırım göçmenlerinden olan Halil İnalcık, 7 Eylül 1916'da İstanbul'da doğdu. Sivas Ortaokulunda yatılı olarak bir süre öğrenim gören İnalcık, 1932'de Balıkesir Öğretmen Okulu'na girdi ve daha sonra 1935'de Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'ne başladı.
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Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık