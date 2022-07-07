Osmanlı Devleti’nin kuruluş tarihi doğru mu?

Osmanlı 600 yıl boyunca ayakta kalmayı başarmış dünyanın en büyük devletlerinden biriydi. Tarihin akışını değiştiren bu cihan imparatorluğu, Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğini yitirmesinin ardından kuruldu. Devletin tam kuruluş tarihi hakkında kaynakların muhtelifliği sebebiyle tartışmalar olsa da uzun bir süredir Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatı'nda bu tarih 1299 olarak kabul edilmişti. Yakın bir vakitte müfredat güncellendi ve bu tarih 1302 olarak kabul edilmeye başlandı. Neden mi? Cevaba birlikte bakalım.