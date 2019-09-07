Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık

Osmanlı tarihçiliğinin bir asırlık çınarı Halil İnalcık, "Hocaların Hocası" olarak ömrü boyunca pek çok tarihçi yetiştirdi, ardında birçok değerli eser bıraktı. "Tarihçilerin Kutbu", "Şeyhü'l Müverrihin" olarak anılan İnalcık, yaşamının son anına kadar araştırmaya ve yazmaya devam etti. Dünyada sosyal bilimler alanında sayılı 2 bin bilim insanı arasında gösterilen İnalcık, hayata dair misyonunu şu sözlerle anlatmıştı: "Ben atalarımın tarihini temize çıkarmak misyonu ile çıktım. Benim hayatım bir vasıtadır, büyük bir fikri gerçekleştirmek için bir vasıtadır. Hayatımı bu misyona hizmet etmek için ayarladım…" 7 Eylül 1916'da İstanbul'da dünyaya gelen Halil İnalcık'ı rahmet ve minnetle anıyoruz.