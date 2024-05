Çocuk İmparatorlar! Küçük İmparator Sendromu Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Evinizin tek neşesi yavrunuz için yapamayacağınız hiçbir şey yoktur değil mi? Öyle çok seversiniz ki çocuğunuzu, siz dahil ailenizdeki herkes onun için seferber olur hatta çok çok özel olduğunu düşünür. Bu sebeple istediği her şeyi verir, istediği her şeyi yerine getirirsiniz. Peki çocuğunuz bu ilgiden sıkılır mı? Doğru bildiniz, bizce de sıkılmaz. Aksine bu ilgiye o kadar çok alışır ki zamanla her istediğini kolayca elde etmeye başladığını fark eder. Bu durum yavaş yavaş karakter ve davranışlarında da etkisini gösterir. Ona göre okulda dahi arkadaşları, çocuğunuz için her şeyi yapmalı ve yapar hale gelmelidir. Çünkü o "benim istediğim olacak" şeklinde ısrar dolu cümleden başka bir şey öğrenmemiştir. Çevresindeki arkadaşları giderek azalırken, çocuğunuz bir anda mutsuz, huysuz ve üzüntülü bir hale bürünür. Bu duygu durumunu size anlattığında, nedenleri de kendisine göre sıraladığında "Sen haklısın, her istediğini almalısın" dediniz ve maalesef çocuğunuzun hayatını kendi ellerinizle uçuruma sürüklediniz. Tebrikler! Hiçbir şeyden mutlu olmayan, emek ve gerçek sevgi ile dostluğun ne olduğunu bilmeyen, bu duyguyu hiç tatmayan bir çocuk yetiştirdiniz.

💠 İşte bu durumun ismi Küçük İmparator Sendromu olarak adlandırılıyor. Ne zaman ki önce siz, bu durumun farkına vararak kendinizi düzeltir, daha sonra da çocuğunuza uygun bir dil ile anlatırsanız, işte o zaman bu sonu gelmeyen girdaptan kurtulmuş olursunuz. Hem siz ders alırsınız hem de sağlıklı bir çocuk yetiştirirsiniz. Yeter ki geri dönülemeyen virajlara girmiş olmayın. Çocuklarınıza "başkalarının duygularını önemsemenin önemini" öğretin.

Peki bunu nasıl yapacaksınız, burada sizlere onu anlatacağız.

