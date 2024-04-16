El sıkışmak neyin ifadesidir?

🔸 Günlük hayatta her gün birden çok kez yaptığımız "el sıkışma" eylemini neden yaptığınızı hiç sorguladınız mı? El sıkışma eylemi evrensel anlamda en yaygın şekilde kullanılan selamlaşma şeklidir. Gündelik hayatta çoğu zaman birden fazla kez bu eylemi tekrarlarız. Bu, kişiler arası iletişimde neredeyse olmazsa olmazdır. Ancak el sıkışmanın verdiği çeşitli mesajları ve kökenine dair bilgiler hakkında çok az fikir sahibiyiz. Bu yazının yola çıkış öyküsünde el sıkışmanın neden bu kadar önemli olduğu konusu meraklıları için temel alınmıştır.

🔹 El sıkışmanın yoğun şekilde yaşamın bir parçası olması, bu jestin ifade ettiği anlamların da merak edilmesine sebep olur. Sosyal ve hatta bilimsel araştırmalara konu olan "el sıkışma" eylemini kültürel unsurlardan ifade ettiği anlamlara kadar pek çok detayına yakından bakalım.

SÜPER YARDIMCI SENDROMU