Dışarıya gösterdiğimiz yüz: Sosyal maske

🔸 İnsanın kendisi gibi olması ve davranması çok kıymetlidir. Fakat insanın her zaman bunu gerçekleştirmesi mümkün olmayabilir.

🔸 Sosyal maske (persona), Carl Gustav Jung tarafından ortaya atılan "kişinin sosyal hayatta ihtiyaçlarına göre takındığı tavır" olarak adlandırılır. Maske, insanın kendisini gizlemek için kullandığı bir araçtır, insanı asıl olduğu kişiden farklı gösterir.

Carl Gustav Jung kimdir?

Analitik psikolojinin kurucusu olan psikiyatristtir. Toplumsal bilinçaltı kavramını ortaya çıkmasında rol oynamıştır.

Başkalarının Varlığının Üzerimizdeki Etkisi: Sosyal Etki