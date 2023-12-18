Telefonsuz kalma korkusu: Nomofobi
Neredeyse vazgeçilmez bir parçamız olan akıllı telefonlar artık hemen herkesin elinde. Bu cihazların insanlara sunduğu kamera, takvim, saat, alışveriş, banka işlemleri yapabilme gibi hayatı kolaylaştıran imkanlar, onların uzun yıllarca gelişerek rağbet görmeye devam edeceğinin de göstergesidir. Fakat akıllı telefonların esiri olmak nomofobi (telefonsuz kalma korkusu) denilen psikolojik bir rahatsızlığa yol açıyor. Peki, nomofobinin belirtileri nelerdir? Nomofobi nasıl tedavi edilir?
Giriş Tarihi: 19.12.2023
10:18
Güncelleme Tarihi: 19.12.2023
11:56
◼ Geçmişten günümüze en yaygın iletişim cihazlarından biridir, telefon. 1876 yılında
Graham Bell'in icat ettiği bu araç, en çok tercih edilen iletişim şekillerinden biri olmuştur.
◼ İlk çıktığı dönemlerden bu güne
ahizeli, radyo dalgalı ve tuşlu olarak kategorize edebileceğimiz telefon çeşitleri, günümüzde yerini akıllı cep telefonlarına bırakmıştır. Cep telefonu ilk kez 1983 yılında Motorola firmasının tanıttığı DynaTAC 8000X adıyla tarih sahnesinde yerini almıştır.
Günümüzde Ruhun Hastalıkları
◼ İcadının akabinde sürekli gelişim gösteren
cep telefonları, yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Zaman içinde birçok marka cep telefonu üretmeye başlamış ve bu bir sektör haline gelerek rekabet artmıştır.
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de içeren cep telefonları ile birlikte gelişim gösteren dijital çağ, telefon aracılığıyla İnternete bağlanma imkanı veren, 3G teknolojisi görüntülü görüşme imkanını da hayatımıza sokmuştur. Çağ artık bilgisayarla aynı işleve sahip fakat tasarımıyla kullanımı daha konforlu olan akıllı telefonlarındır.
◼ Cep telefonları
günümüz dünyasının vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Yalnızca iletişim kurmakla kalmıyor, görüyor. aynı zamanda bir kişisel düzenleyici, takvim, saat, alışveriş ve banka işlemleri için bir araç özelliği
◼ Cep telefonları insanlar için oldukça yararlı bir araç olmasının yanında bu cihazlar,
"nomofobi" denilen bir tür davranışsal bağımlılığa neden oluyor.
İnsanların En Sık Kullandığı Savunma Mekanizmaları
◼ İngilizce
"no mobile phobia" kelimelerinin kısaltılışından meydana gelen " nomofobi" telefonsuz kalma korkusu olarak adlandırılır. Bu kavram ilk kez 2008 yılında kullanılmıştır.
◼ Fobi, kişinin
bir varlık ya da durumdan korkması ve bu korkunun kişinin günlük hayatını olumsuz yönde etkilemesine denir. Nomofobideki korku ise kaynaklanır. telefonsuz kalmaktan ya da telefon hizmeti alamamaktan
◼ Nomofobiye sahip kişiler, akıllı telefonlardan uzak kaldığında stres ve panik hisseder ve etrafındaki olayları algılamakta zorluk çekerler. Sürekli
hisseder. telefonuna gelen veya gelmesi olası bildirimleri kontrol etme ihtiyacı
◼ Cep telefonu kullanımıyla
beyinde dopamin salınımı yükselir. Nomofobik kişiler, genellikle telefona karşı geliştirmişlerdir. bağımlılık