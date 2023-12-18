Telefonsuz kalma korkusu: Nomofobi

◼ Geçmişten günümüze en yaygın iletişim cihazlarından biridir, telefon. 1876 yılında Graham Bell'in icat ettiği bu araç, en çok tercih edilen iletişim şekillerinden biri olmuştur.

◼ İlk çıktığı dönemlerden bu güne ahizeli, radyo dalgalı ve tuşlu olarak kategorize edebileceğimiz telefon çeşitleri, günümüzde yerini akıllı cep telefonlarına bırakmıştır. Cep telefonu ilk kez 1983 yılında Motorola firmasının tanıttığı DynaTAC 8000X adıyla tarih sahnesinde yerini almıştır.

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