İnsanların en sık kullandığı savunma mekanizmaları

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BASTIRMA

◼ Bastırma savunma mekanizmasını kullanan kişiler yaşadıkları kötü olayın bilincindedirler, olayı kabul ederler. Ama yaşadıkları acı ile yüzleşmek yerine, onu unutmak için konu hakkında düşünmemeyi ve konuşmamayı tercih ederler. O olay hiç yaşanmamış gibi davranırlar.

ÖDÜNLEME

◼ Bir alandaki gerçek ya da hayali yetersizliğin farklı bir alandaki başarı ve yeterlilikle telafi edilerek kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlar. Kişiyi ödünlemeye iten temel neden hissettiği başarısızlık ve yetersizlik hissidir.

Örnek

◾ Eğitim hayatında başarılı olamayan birinin, ticaretle ilgilenerek zaman içinde kendi şirketini kurması gibi. (Kendi iç dünyasında başarısızlığını bu şekilde telafi etmesi.)