İnsanların en sık kullandığı savunma mekanizmaları
İnsanoğlu hayatta birçok zorlukla karşılaşır. Bu zorlu durumlarla mücadele edebilmek, kendini iyi hissedebilmek ve korumak için psikolojik savunma mekanizmalarını kullanır. Çoğu zaman farkında olmadan kullanılan bu savunma mekanizmlarının inkar, yansıtma, mantığa büründürme, yüceltme, yer değiştirme ve bölme gibi birçok çeşiti bulunur. İşte en sık kullandığı savunma mekanizmaları...
Giriş Tarihi: 04.12.2023
16:43
Güncelleme Tarihi: 04.12.2023
16:59
SAVUNMA MEKANİZMALARI
◼ Savunma mekanizmaları psikanaliz teorisinde yer alan
bireylerin gerçekleri saptırmak veya yok saymak için kullandıkları yöntemlerdir. Tüm insanlar kullanır. savunma mekanizması
◼ Savunma mekanizmaları kişi tarafından genel olarak
kullanılır. Kişiler, bilinçsiz şekilde ve farkında olmadan benliklerine karşı bir tehdit algıladıklarında ortaya çıkar.
PSİKOLOJİ SÖZLÜĞÜ
İNKAR (YADSIMA)
◼ Bu savunma mekanizmasını kullanan kişi,
üzüntü verici, yıkıcı travmatik olayların oluşturacağı duygusal etkilere maruz kalmamak için yaşamını sürdürür. Bu kişiler olaylar gerçekleşmemiş gibi yaşanan olay ile ilgili konu açıldığında bir tepki vermeyebilir veya konuyu değiştirir.
Örnek
◼ Evladını yitirmiş bir annenin
hala çocuğu yaşıyormuş gibi sofraya bir tabak daha koyması gibi…
YANSITMA
◼
Kişinin kabullenemediği, kendisine yakıştıramadığı bir savunma mekanizmasıdır. duygu ve düşünceleri farklı bir insana aktardığı
◼ Yansıtma yapan kişi
yüzleşmekten kaçtığı duyguyu, yaşar. çevresindeki bir canlıya ya da nesneye aktararak psikolojik olarak rahatlama Duygusal, düşünsel, öznel, davranışsal ve ilişkisel yansıtma türleri vardır.
Örnek
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Yeni gelen iş arkadaşından hoşlanmayan biri bu duyguyu yansıtarak o kişinin kendisinden hoşlanmadığını düşünüp iddia edebilir.
◾
Sınavda düşük not alan bir öğrencinin çeşitli bahanelerle öğretmenini suçlaması.
PSİKOLOJİDE BAĞLANMA STİLLERİ
BASTIRMA
◼ Bastırma savunma mekanizmasını kullanan kişiler yaşadıkları kötü
olayın bilincindedirler, olayı kabul ederler. Ama tercih ederler. O olay yaşadıkları acı ile yüzleşmek yerine, onu unutmak için konu hakkında düşünmemeyi ve konuşmamayı hiç yaşanmamış gibi davranırlar.
ÖDÜNLEME
◼ Bir alandaki
gerçek ya da hayali yetersizliğin farklı bir alandaki başarı ve yeterlilikle telafi edilerek kişinin kendisini iyi hissetmesini sağlar. Kişiyi ödünlemeye iten temel neden hissettiği başarısızlık ve yetersizlik hissidir.
Örnek
◾
Eğitim hayatında başarılı olamayan birinin, ticaretle ilgilenerek zaman içinde kendi şirketini kurması gibi. (Kendi iç dünyasında başarısızlığını bu şekilde telafi etmesi.)
YER DEĞİŞTİRME
◼ Bir kişinin,
kendisine sıkıntı, kaygı ve rahatsızlık veren kişiye tepki göstermek yerine başka bir kişi veya nesneye öfkesini yöneltmesidir.
Örnek
◾ Eşiyle sorunlarını olan bir öğretmenin bu sıkıntısını okula taşıyarak en ufak bir sorunda
öğrencilerine abartılı tepkiler vererek eşine olan öfkesini boşaltması.
◾ İşyerinde
patronu tarafından azarlanan bir babanın eve gelip eşine ve çocuklarına şiddet uygulaması.
YAŞAMDA DENGELİ VE ÖLÇÜLÜ OLMANIN ÖNEMİ