Psikolojide bağlanma stilleri

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◼ Psikoloji alanında önemli bir yere sahip olan bağlanma kuramı, çocuk ile annesi ya da çocuğu yetiştiren kişi arasındaki ilişkiye odaklanan bir kuramdır. Çocuğun annesi ile olan bu ilişkisinin gelecekteki ilişkilerini etkileyeceğini savunur.

◼ Bebeğin fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarının fark edilerek giderilmesi, anne ile bebek arasında güven duygusunun oluşumunu sağlar. Bebeğin ihtiyaçlarının ebeveyni tarafından farkedilmemesi ya da farkedilip ilgisiz kalınması, dengesiz davranılması ebeveyn ile bebek arasındaki güven bağının zedelenmesine yol açar.

Sağlıklı Toplumun Temeli Çocuk Psikolojisi