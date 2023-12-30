Başkalarının varlığının üzerimizdeki tesiri: Sosyal etki
Farkında olsak da olmasak da çevremizdeki insanlardan etkileniriz. İnsan en çok vakit geçirdiği beş insanın ortalamasıdır, diye boşuna denemişler. Çeşitli türleri olan sosyal etki, kimi zaman tutum ve davranışlarımızı o gruptayken değiştirmemize neden olurken kimi zaman da o grup ya da değer verilen kişiye ait normları tamamıyla kabul ederek benimsememize neden olur. Sizler için başkalarının varlığının üzerimizdeki etkisini araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.12.2023
15:39
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
16:20
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Sosyal etki, Kişi davranışlarındaki bu değişimin farkında olmayabilir. kişinin tutum ve eylemlerinin başkasının varlığı ve davranışlarından etkilenmesidir.
◼ Sosyal etki, insanların
sosyal ilişkilerini etkiler ve yön verir. Sosyal etkiyle kişi, diğerlerinin görüş ve isteklerine uygun davranmaya başlar. Bu durum, "uyma" olarak adlandırılır.
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◼ Uyma genellikle
daha büyük olan grubun kişinin davranış ve görüşlerinde meydana getirdiği değişimdir. Ekip çalışması, aile, iş ilişkileri, gelenek ve görenekler de sosyal etkinin bir parçasıdır.
◼ Kişileri,
başkalarının beklentilerine uymaya iten nedenlerle açıklanır. Bu sosyal etkiler, iki tür sosyal etki i olarak adlandırılır. normatif sosyal etki ve enformatif sosyal etki
◼ Bu durumda kişi
gruptan dışlanmak istemediğinden grup üyelerine uyum gösterir. Genellikle insanlar, iş arkadaşları, arkadaşları ve diğer sosyal etkileşimde olduğu insanlar tarafından sevilip saygı görmek ister.
◼ Arkadaşlarına önem veren birinin gruptaki yerini korumak istemesi doğaldır. Bundan dolayı ait oldukları ve ait olmak istedikleri grupların norm ve kurallarına göre davranışlarını değiştirebilirler.
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◼ Normatif etki,
bireyin grup içinde tutumlarını değiştirdiği fakat öznel inanç ve görüşlerini koruduğu bir etkidir. Yani grubun normlarına uyma davranışı sadece grubun varlığında kabul edilir.
◼ Davranış değişiklikleri geçici özelliktedir. Bu sosyal etki türü günlük hayatta
arkadaş gruplarında revaçta olan olguları benimseme olarak kendini gösterir.
◼ Kişinin bilgiye gereksinim duyduğu bir noktada
kendisinden daha bilgili olduğunu bildiği ya da düşündüğü kişilere gösterdiği uyumdur.
◼ Bu sosyal etki türü
bireyin bilgi eksikliği olduğunda ya da bilgisinden emin olamadığında oluşur. Kişi, bilgisinin yetersiz olduğunu hissederek ve diğerlerinin daha iyi bildiğini kanısıyla hareket ederek bu sosyal etkiyi yaşar. Uyum türlerinden benimseme ile ilişkilendirilir.