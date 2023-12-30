Başkalarının varlığının üzerimizdeki tesiri: Sosyal etki

◼ Uyma genellikle daha büyük olan grubun kişinin davranış ve görüşlerinde meydana getirdiği değişimdir. Ekip çalışması, aile, iş ilişkileri, gelenek ve görenekler de sosyal etkinin bir parçasıdır.

◼ Kişileri, başkalarının beklentilerine uymaya iten nedenler iki tür sosyal etki ile açıklanır. Bu sosyal etkiler, normatif sosyal etki ve enformatif sosyal etki olarak adlandırılır.