Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu
Dünyada birbirinden ilginç ve farklı pek çok psikolojik hastalık bulunur. Bunlardan biri de Paris Sendromu'dur. Bu rahatsızlığın asıl sebebi; Asya, Amerika gibi kıtalardan Paris'e büyük hayaller ve düşünceler ile giden turistlerin yaşadığı hayal kırıklığıdır. Her yıl mutlaka en az on kişide gözlemlenen bu sendrom hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 15.02.2024
15:21
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
16:01
BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞININ SONUCU
🔸 Dünyamız, birbirinden farklı
milletlere ve dolayısıyla kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Her topluluğun kendine has gelenek ve göreneği vardır. Bu çerçevede şekillenen mimariler ise yine her ulusun kendine özgüdür.
🔸 Farklı milletlerin gidip görmediğimiz mimarileri bizlerde büyük beklentiler oluşturabilir. Böylesine umut ve hayaller beslediğimiz yerlerin ilk sırasında muhakkak
Paris gelmektedir. Çünkü bu şehir; hayallerin, duyguların ve en gizli kalmış düşlerin başkentidir.
Sanat Zehirlenmesi: Stendhal Sendromu
BİR YILDA MİLYONLARCA TURİSTE KAPILARINI AÇIYOR
🔸
Paris için, turizm açısında dünyanın göz bebeği diyebiliriz. Avrupa'nın göbeğinde, Fransa'da bulunan kent, bir yıl içinde milyonlarca turist ağırlayabiliyor.
🔸 Önceki seneler Paris için;
"Geçen yıl 32,3 milyon turist ağırlayan Paris, dünya turizm rekortmenliğini yine diğer kentlere bırakmadı", "Paris son 10 yılın turist rekorunu kırdı", "Fransa'da fazla turist göze battı", "Paris 50 milyon turistle rekor kırdı" manşetleri atılmış ve zihinlerimizde hep başlıklarla yer edinmişti.
İYİ VE KÖTÜ YÖNLERİYLE PARİS
🔸 Tam bu noktada şunu söylememiz gerekiyor. Her insanın iyi ve kötü yanları olduğu gibi her şehrin de artı ve eksileri muhakkak vardır. Paris'te de durum aynıdır.
🔸 Bu kentler ile ilgili ne kadar büyük hayaller de beslesek gerçek, gerçektir ve değişmez.
Modern şehir Paris'in mimarisi, dünya mimarisinin birinci sırasında da olsa bunu günümüz şartlarına dahil etmeden düşünemeyiz.
Truman Show Sendromu nedir?
HAYAL KIRIKLIĞIYLA SONLANIYOR
🔸
Eyfel Kulesi'ni yalnızca yukarıda gördüğümüz fotoğraf gibi hayal etmek fazlasıyla yanlış olacaktır. Çünkü bilmeliyiz ki görüntünün arka planında; birikmiş çöpler, su basmış sokaklar ve oldukça kalabalık caddeler olması muhtemel.
🔸 İşte
Paris'in, bizlerin hayallerini süsleyen ve düşler kurduran şehir olmadığını anladığımızda, Paris Sendromu adında bir rahatsızlık yaşayabilmekteyiz.
SENDROM İÇİN FRANSA'DA YARDIM HATTI BULUNUYOR
🔸
Paris Sendromu, evvela Japonlar başta olmak üzere Güney Asyalılarda görülen hastalık olarak ortaya çıkmıştır. Bilhassa Paris'e ilk defa gelen turistler, şehrin fotoğraf ve filmlerdeki gibi olmadığını gördüklerinde büyük hayal kırıklığına uğruyorlar.
🔸 Daha çok
Japon turistlerde gözlemlenen durum için Fransa'daki Japon Büyükelçiliği'nde, 7/24 hizmet veren yardım hattı dâhi bulunmakta.
Çağın vebası: Tükenmişlik sendromu