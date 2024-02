Çağımızın ilginç hastalığı: Paris Sendromu

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞININ SONUCU

🔸 Dünyamız, birbirinden farklı milletlere ve dolayısıyla kültürlere ev sahipliği yapmaktadır. Her topluluğun kendine has gelenek ve göreneği vardır. Bu çerçevede şekillenen mimariler ise yine her ulusun kendine özgüdür.

🔸 Farklı milletlerin gidip görmediğimiz mimarileri bizlerde büyük beklentiler oluşturabilir. Böylesine umut ve hayaller beslediğimiz yerlerin ilk sırasında muhakkak Paris gelmektedir. Çünkü bu şehir; hayallerin, duyguların ve en gizli kalmış düşlerin başkentidir.