Truman Show Sendromu nedir?

🔸 Bugünün dünyasında, birçok insan sosyal medyada o kadar fazla zaman harcıyor ki, bu platformlardan uzak kaldıklarında gerçek anlamda bir eksiklik hissediyorlar. Teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte sosyal medya, iletişim alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. İnsanlar, fiziki sınırları aşarak dünyanın dört bir yanındaki insanlarla iletişim kurabilir, düşüncelerini paylaşabilir ve yaşamlarını dijital bir ortamda sergileme fırsatı bulurlar. Bu durum, yeni bir "görünürlük" problemi gibi bir konuyu hayatımıza dahil eder.

🔸 İnsan davranışları karmaşık bir yapıdadır. Özellikle sosyal medyada paylaştıkları içeriklerle düşüncelerini ve yaşam tarzlarını paylaşarak kendilerini ifade ederken "en iyi" anlarını, duygularını paylaşma eğilimindedirler. Bu durum, gerçek yaşamları ile sanal kimlikleri arasında bir uyumsuzluk oluşturabilecek ölçüde farklılıklar gösterebilir.

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