En sık görülen psikolojik rahatsızlıklar
İnsan beyninin anormal bir şekilde çalışmasına neden olan psikolojik rahatsızlıklara pek çok kişi maruz kalıyor. Öyle ki dünyada 450 milyondan fazla insan ruhsal hastalıklarla mücadele ediyor. Bazen depresyon gibi daha kolay atlatılabilen durumlar oluşurken bazen de büyük travmaların büyük sonuçları olarak acı veren hastalıklar karşımıza çıkıyor. İşte en sık görülen psikolojik rahatsızlıklar...
Giriş Tarihi: 03.05.2020
23:34
Güncelleme Tarihi: 04.05.2020
09:40
ERTELEME BİR HASTALIK DEĞİL SENDROM
İngilizcedeki karşılığı
"Procrastination" olan " Erteleme Hastalığı", okul, iş ve özel hayatımızdaki kabuslardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar ismi yüzünden bir hastalık zannedilse de, erteleme hastalığı bir sendrom ve çağımızın hastalığı sayılan bu sendromun en kötü tarafı ise, erteleyicilerin kendi kendilerini sabote etmeleri ve performanslarının düşmesine sebep olmaları.
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TEMBELLİK Mİ HASTALIK MI?
Procrastination, en basit ifade ile erteleme hastalığıdır. Bu hastalığa sahip olanlar, çoğunlukla bunun psikolojik bir rahatsızlık olduğundan haberdar değillerdir. Yapmaları gereken bir iş olduğunda, omuzlarına sorumluluk yüklendiğinde, ödev yetiştirmeleri gerektiğinde bu insanlar görevlerini yerine getirme tarihlerini erteleyebildikleri kadar ertelerler.
Kronik erteleme hastalığı uzun vadede insanın sağlığına, kariyerine, eğitimine mal oluyor. Ertelemek aslında herkeste görülen bir alışkanlık ama bu durum alışkanlıktan çıkarak bir sendrom haline geldiyse, hayatınızı daha da etkilemeden tedaviye ihtiyacınız var demektir.
ERTELEME HASTALIĞI VE NEDENLERİ
"Erteleme Hastalığı (Procrastination)", gencinden yaşlısına herkeste görülebiliyor. Üstelik bu hastalık bizi çözülmemiş problemler yığınıyla baş başa bırakabiliyor. Mükemmeliyetçilik Mükemmelliyetçi insanlar, yapacakları işlerin hatasız olmasını isterler.
En iyisini, en doğrusunu yapmak istemek ertelemeye yol açan nedenlerden biridir. Mükemmeliyetçi birey, ciddi bir araştırma yapması gerektiği zaman kendini çok iyi hissettiği, ilhamın geleceği o anı bekler durur. Aslında o anın işe başladığı zaman kendiliğinden oluşacağını gözden kaçırır.
SENDROMUN TEDAVİSİ VAR MI?
Psikologlara göre bu sendromun tedavisinden ziyade kontrolü tamamen kendi elimizde. Öncelikle durumu kabullenmek ve alışkanlık haline gelen ertelemeyi değiştirmek gerek. Bunu da minik adımlarla yapabilirsiniz.
"Erteleyiciler olarak en büyük sıkıntımız anlık keyiflerdir. İşlerimizi yapmak yerine oyuna dalabiliyor ya da arkadaşımızla sinemaya gidebiliyoruz. Bu yüzden önce yazı yazarken dikkatinizi dağıtacak her şeyi ortadan kaldırmakla başlayın. Masanızı toplayın ve telefonunuzu kapatın."
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BİPOLAR BOZUKLUK NE DEMEK?
Bipolar bozukluk,
"maniden depresyona kadar uzanan ruh halindeki aşırı değişiklikler" olarak tanımlanır. Bu ruh hali oynamaları arasında, bipolar bozukluğu olan kişinin normal ruh halinde olduğu dönemler olabilir. "Manik" terimi aşırı hareketli, enerjik, konuşkan, umursamaz, güçlü, öforik bir dönemi tanımlar. Sonra, birdenbire bu yükseklerde uçan ruh hali karanlık bir ruh haline dönüşebilir, örneğin; sinirlilik, kafa karışıklığı, öfke, kapana kısılma hissi ortaya çıkar.
Bu bir öncekine tamamen zıt olan ruh hali depresyon olarak tanımlanır ve üzüntü, ağlama, değersizlik hissi, enerji kaybı, haz kaybı, uyku problemleri ortaya çıkabilir. Bu yükselmeler ve alçalmalar her insanda değişiklik gösterdiğinden, bipolar bozukluk teşhis edilmesi zor olan bir rahatsızlıktır.