Sanat Zehirlenmesi: Stendhal Sendromu

SANAT, İNSANIN İÇİNİ GÖREN BİR AYNADIR

◾ Sanat, uzun yıllar insanoğlunun en büyük motivasyon kaynağı olarak var olur. Duyguları en iyi ifade etme şekli ve yaşamın en cezbedici yanı sanat, severlerini çoğu zaman büyük bir etki altına alır.

◾ Bunun nedeni insanların baktıkları bir tabloda, dinledikleri müzik notasında, fırça izinde veyahut izlediği filmin başkahramanında kendisini görmesidir. Çünkü insan, aşina olduğu hayatın akislerinde derin bağlar kurar.