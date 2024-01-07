Sanat Zehirlenmesi: Stendhal Sendromu
Uzun yıllar insanoğlunun en büyük motivasyon kaynağı ve duygularını en iyi ifade etme yolu olan sanat, bu alana ilgi duyan bazı insanları büyük tesiri altına alır. Yaşanan derin etki, 19. yüzyılda farklı bir boyut kazanır ve sanatseverleri Stendhal Sendromu'na sürükler. Peki, bu bulgu nedir ve nasıl ortaya çıkmıştır? İşte, sizler için araştırdık...
Giriş Tarihi: 07.01.2024
14:01
Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
14:52
SANAT, İNSANIN İÇİNİ GÖREN BİR AYNADIR
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Sanat, uzun yıllar insanoğlunun en büyük motivasyon kaynağı olarak var olur. Duyguları en iyi ifade etme şekli ve yaşamın en cezbedici yanı sanat, severlerini çoğu zaman büyük bir etki altına alır.
◾ Bunun nedeni insanların baktıkları bir
tabloda, dinledikleri müzik notasında, fırça izinde veyahut izlediği filmin başkahramanında kendisini görmesidir. Çünkü insan, aşina olduğu hayatın akislerinde derin bağlar kurar.
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SANAT ZEHİRLENMESİ
◾ Sanatın bize yaşattığı bu eşsiz hisler, bazen çok güzel olsa aşırıya kaçıldığı durumlarda insanları zehirleyebilmektedir. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de böyle bir hal mümkündür.
◾ Bir kişinin, eserlerin güzelliği karşısında yaşadığı büyük ve bir o kadar yoğun etkilenme fiziksel ve duygusal bazı
semptomlara neden olmaktadır. İşte buna, yani sanat zehirlenmesi Stendhal Sendromu adı verilir.
FLORANSA SENDROMU
◾ Bir
psikosomatik bozukluk olan Stendhal Sendromu, herhangi bir eserin karşısında aniden artan nabza, baş dönmesine ve hatta baygınlıklara sebebiyet verir.
◾ İtalyan
Rönesans'ın başkenti Floransa'yı gezen sanatseverlerin saydığımız belirtileri yaşadıkları ve hastanelik oldukları bilinir. Bundan ötürü bu rahatsızlık ismiyle de anılır. "Floransa Sendromu"
Floransa nerede?
İtalyanın büyüleyici bir şehri olan Floransa, ülkenin batısında yer alır. Kuzey İtalya'daki Toskana Bölgesi'nin başkentidir.
Rönesans ne demek?
Rönesans ifadesi, Orta Çağ Avrupasının 15. ve 16. yüzyıllar arasındaki tarihsel dönemini temsil eder.
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AŞIRI DUYGULANMA VE TATLI YORGUNLUK
◾ Yaşanan bu değişik hal,
İtalyan Sanat Araştırmaları Merkezi'nin de dikkatini çeker. Bir psikolog ve teknik uzmanlarla bu sendrom araştırılmaya başlanır. Öncelikle Floransa'daki Medici Riccardi Sarayı'nı ziyaret eden kişiler gözlemlenir.
◾ Saraya gelenlerin
yüz kasları gevşer, göz bebekleri küçülür, kalp atışları ile nefes alıp vermelerinde ciddi bir artış meydana gelir. Gördükleri fresk ve tablolarla adeta büyülenen insanlar yaşadıklarını olarak yorumlar. "aşırı duygulanma ve tatlı yorgunluk"
Medici Riccardi Sarayı nerede?
İtalyanın Floransa şehrine bulunan Medici Riccardi Sarayı, bir Rönesans eseridir. Saray, Michelozzo di Bartolomeo tarafından tasarlanır ve Medici ailesinin, Cosimo de' Medici için 1445 ve 1460 yılları arasında inşa edilir.
STENDHAL ADIYLA ANILMASI
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Fransız yazar Stendhal'in sanat zehirlenmesine yakalanmasıyla birlikte sendrom, bu isimle anılmaya başlanır. Olay, 19. yüzyılın başlarında Floransa'da bulunan Uffizi Galerisi'nde gerçekleşir.
◾ Fransız yazar, galerideki eserler karşısında o kadar büyük estetik ve duygusal deneyim yaşamıştır ki
kalp atışları artmış, baş dönmesi ve bayılma gibi semptomlar göstermiştir.
Uffizi Galerisi
İtalya'nın en önemli ve en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olmanın yanı sıra dünyanın en büyük ve en ünlü müzelerinden biri Uffizi Galerisi'dir. Bilhassa İtalyan Rönesansı dönemine ait önemli eserler burada sergilenir.
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