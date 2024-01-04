Tahtalar üzerine inşa edilen bir ada: Koh Panyi

MÜSLÜMANLARIN KARŞILADIKLARI ZORLUKLAR

🔹 Müslümanlar yüzyıllardır yaşadıkları coğrafyalarda, pek çok sorunla karşılaşırlar. Problemlerin en başında ise farklı dine mensup toplumlar tarafından kabul görmemek gelir. Tarih sayfalarında, Müslümanların savaşlara katılmasının da en birincil sebebi yine budur.

🔹 Yaşadıkları yerde istenmeyen ve üstüne türlü eziyet ve sözlü saldırılara maruz kalan Müslümanlar, çareyi farklı bölgelere göç etmekte bulurlar. İşte, bu duruma Tayland'daki Koh Panyi köyünü örnek gösterebiliriz.