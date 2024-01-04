Tahtalar üzerine inşa edilen bir ada: Koh Panyi
Uçsuz bucaksız okyanusta bir ada hayal edin. Burası yüzyıllar boyu insanlık tarafından keşfedilmeyi beklemiş. Malaylı Müslüman balıkçı tarafından fark edilmiş ve bunun sonucunda tahtalar üzerine bir köy kurulmuş. Ulaşımın sadece tekne gibi deniz araçlarıyla yapıldığı bu yer, Koh Panyee adası. Peki, bu ada nerede ve herkesin merak ettiği o hikayesi ne?
Giriş Tarihi: 04.01.2024
16:13
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
16:32
MÜSLÜMANLARIN KARŞILADIKLARI ZORLUKLAR
🔹 Müslümanlar yüzyıllardır yaşadıkları
coğrafyalarda, pek çok sorunla karşılaşırlar. Problemlerin en başında ise farklı dine mensup toplumlar tarafından kabul görmemek gelir. Tarih sayfalarında, Müslümanların savaşlara katılmasının da en birincil sebebi yine budur.
🔹 Yaşadıkları yerde istenmeyen ve üstüne türlü eziyet ve sözlü saldırılara maruz kalan Müslümanlar, çareyi farklı bölgelere göç etmekte bulurlar. İşte, bu duruma
Tayland'daki Koh Panyi köyünü örnek gösterebiliriz.
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TAYLAND'DA MÜSLÜMAN KÖYÜ
🔹 Pek çok farklı isimle anılan
Ko Panyi, Tayland'ın Phang Nga Eyaleti'ndeki bir balıkçı köyüdür. Birbirinden farklı alanlarda ilk olma özelliği taşır.
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Müslüman bir kimliğe sahip olan yer; kuruluş amacı, mimarisi ve ilgi çekici hikayesiyle turistlerin oldukça merak ettiği ve gitmek istediği önemli bir konumdadır.
Phang Nga Eyaleti nerede?
Phang Nga Eyaleti, Tayland'ın illerinden yalnızca biridir. İl, Malay Yarımadası'nın kuzeybatısında Andaman Denizi ile Phang Nga Körfezi'nin kıyısında yer alır ve güneyindeki Phuket iline bir köprü ile bağlanır.
ONLARA EV SATILMADI
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Koh Panyee köyünün kurucuları, bu bölgedeki Müslümanların yaşadıkları sıkıntıların benzeriyle karşılaşırlar. Tayland yönetimi, yabancılara ve bilhassa Müslümanlara toprak satmak istemez.
🔹 Bölgedeki Müslüman balıkçılar durumdan oldukça rahatsız olur, kendi evlerinde hayatlarını sürdürmek adına harekete geçerler.
Tayland nerede?
Tayland, iki önemli ada olan Siyam, Hindiçin'in ortasındaki Güneydoğu Asya'da bir ülkedir. Batıda Myanmar, doğuda Kamboçya, kuzeyde Laos ve güneyde Malezya ile sınırları bulunur.
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GÖÇEBE MÜSLÜMAN MALAYLAR
🔹 Müslüman
Malaylar, 18. yüzyıldan beri Tayland topraklarında göçebe olarak yaşarlar. Toprak satın alamayacaklarını öğrendiklerinde ise kendilerince bir çözüm bulurlar.
🔹 Geçimlerini sağlamak için farklı bir yere yerleşmelidirler, bunun için
Tayland'ın güneyine giderler. Mesleklerini kolay icra edebilecekleri ve dinlerini rahat yaşayabilecekleri bir yer seçerler.
KAZIKLARIN ÜSTÜNDE BİR YAŞAM
🔹 Köy
18. yüzyılın sonunda, üç balıkçı Müslüman Malay tarafından devası kireç taşı kayalıkların gölgesinde kurulur. Koh Panyee Adası'nı diğerlerinden ayıran çok önemli bir özelliği vardır.
🔹 Köyün bir kısmı,
kayalıklardan destek alınarak inşa edilir. Geriye kalan büyük bölümü ise kazıkların denizin sığ kısmına çakılmasıyla oluşturulur. Bu anlamda dünyada ilk olma özelliği taşımaktadır.
Kireç taşı nedir?
Kireç ocağında yapılan işlenmelerin ardından elde edilen kirece verilen isimdir. Aynı zamanda; kalsiyum karbon tuzundan bileşik kayaç veya kalker olarak da bilinir.
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