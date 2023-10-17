Orta Asya'da yeşeren Türk kültürü

TÜRK KÜLTÜRÜ DENİLİNCE AKLA İLK NE GELİR?

◾ Türk kültürü, binlerce yıllık geçmişe sahip olan zengin bir mirası temsil ediyor. Bu kültürde, Türklerin Orta Asya'daki kökenleri, geleneksel göçebe yaşam tarzları, ata kültü, Manas Destanı gibi kahramanlık hikayeleri, atlı okçuluk gibi unsurlar öne çıktı.

◾ Vav Tv'de yayınlanan "Doğu'dan Batı'ya Tarih" programına konuk olan Prof.Dr.Ahmet Taşağıl, Türk kültür tarihi ile ilgili önemli gözlemlerini aktardı. Ahmet Taşağıl Türk Kültür tanımının çerçevesini şu sözleriyle çizdi: "Macaristan'dan Mançurya'ya kadar olan alanda, üç ana coğrafi kuşakta yaşamış olan insanların ortaya koyduğu bir kültür akla gelmeli,zaman zaman atlı, konar-göçer, bazen şehir kuranların bazen ormanlarda,vahalarda kendilerine hayat bulan insan toplulukların meydana getirdiği ve sürekliliği olan, M.Ö. 2700'lerden günümüze kadar takip edebildiğimiz, hayat şekline Türk kültürü denir."

Ahmet Taşağıl kimdir?

Ahmet Taşağıl, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun olduktan sonra Çince öğrenmek ve Orta Asya tarihi çalışmak için Çin'e gitti. Türk tarihi alanında akademik çalışmalarını sürdürdü. Çince, İngilizce, Rusça ve Fransızca ile Türk lehçelerinden Kazakça ve Kırgızca'yı iyi derecede, Moğolca ve Farsça'yı az bilen Taşağıl, Yeditepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı olarak akademik hayatını sürdürmektedir. Orta Asya Türk Tarihi'nin eski ve yeni devirlerine dair 200'den fazla makalesi ve 9 kitabı yayınlanmıştır.