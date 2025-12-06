Teoman Duralı’dan 101 cümle

Gerçekleştirdiği mühim ilmi çalışmalar ve emek verdiği düşünsel faaliyetler ile tanınan merhum Teoman Duralı, milletimizin felsefe ilmine bakış açısını ortaya çıkaran mühim bir alimdi. Eserleri, konuşmaları ve Batı'ya karşı gösterdiği tavır ile İslam felsefesinin modern yüzyıldaki temsilcisi olan Duralı, meselelere karşı aldığı cepheler ve baktığı farklı zaviyeler ile meşhurdu. Sizler için Teoman Duralı'dan 101 altı çizili cümleyi bir araya getirdik.
1/101
💠 Adını bilmediğimizi dile getiremeyiz.
Teoman Duralı
2/101
💠 Ahlâk belirlenmeksizin, insan bilmecesi çözülemez.
Teoman Duralı
3/101
💠 Yaşayan dil, yerinde saymaz.
Teoman Duralı
4/101
💠 İnsanı eşsiz, biricik kılan, merak edip soruyor olmasıdır.
Teoman Duralı
5/101
💠 Fen/teknoloji kitlelerin afyonudur. Günümüzde geliştirilen fen araçları gereçleri, beyinleri uyuşturmağa matufdur.