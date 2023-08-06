Türk halk biliminin kurucusu: Pertev Naili Boratav

HALK BİLİMİ NE DEMEKTİR?

🔸 Halk bilim, Arapça "halk" ve Türkçe "bilim" sözcüklerinin bir araya gelmesiyle oluşan bir tamlamadır. Halkla ile ilgilenen, halkla ilgili olan anlamlarına gelir. Folklor de halk bilimi anlamına gelir ve Türkçe'ye İngilizceden geçmiştir. Folklor kelime kökeni olarak folk=halk ve lore=bilim sözcüklerinden türemiştir.

🔸 Folklor terimini ilk kez 1846 yılında İngiliz araştırmacı William Thoms tarafından, Londra'da yayınlanan "Athenaeum" adlı bir dergideki yazısında kullanılmıştır.

🔸 Bir ülkenin ya da bir topluluğun halklarının edebiyatını, geleneklerini, inançları ve diğer kültürel unsurlarını inceleyen ve bir disiplin olarak araştıran bilim dalıdır. Türkçe'de "halkiyat" ve "halk bilgisi" olarak da kullanılır.

Kültürel mirasın toplumsal ve ekonomik etkileri