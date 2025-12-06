Fahrettin Paşa’nın bilinmeyen fotoğrafları

1 /20













📸 Fahreddin Paşa Medine istasyonu önünde Padişah Vahdeddin'in iradesini okurken...

◾2 yıl 7 ay boyunca asilere karşı Medine'yi savunan ve bu kahramanlığından dolayı Medine Müdafii olarak anılan Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı'nda en son teslim olan askeri birliği yönetti.

◾Medine'deki birliğin Osmanlı ordusu ile bağlantısı kesilmesine hatta iaşesi dahi tehlikeye girmesine rağmen Paşa pes etmedi. Öyle ki Medine teslim edildiğinde Mondros Mütarekesi imzalanalı üç ay olmuştu.

ÇÖL KAPLANI FAHREDDİN PAŞA