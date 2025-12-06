Fahrettin Paşa'nın bilinmeyen fotoğrafları
Medine Müdafii Fahrettin Paşa'nın değeri zaman geçtikçe daha da anlaşılıyor. İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi, yakın zamanda Fahrettin Paşa'nın fotoğraf koleksiyonunu çevrim içi olarak erişime açtı. 2 yıl 7 ay süren kuşatma süresince pek çok fotoğraf çektiren Paşa, Medine-i Münevvere tarihine büyük bir katkı sağlamış oldu. İşte, koleksiyonda bulunan ve Fahrettin Paşa'nın bilinmeyen fotoğrafları...
📸 Fahreddin Paşa Medine istasyonu önünde Padişah Vahdeddin'in iradesini okurken...
◾2 yıl 7 ay boyunca asilere karşı Medine'yi savunan ve bu kahramanlığından dolayı Medine Müdafii olarak anılan Fahrettin Paşa, I. Dünya Savaşı'nda en son teslim olan askeri birliği yönetti.
◾Medine'deki birliğin Osmanlı ordusu ile bağlantısı kesilmesine hatta iaşesi dahi tehlikeye girmesine rağmen Paşa pes etmedi. Öyle ki Medine teslim edildiğinde Mondros Mütarekesi imzalanalı üç ay olmuştu.
📸 Balkan Harbi`nde Fahreddin Paşa Selimiye Camii kapısı önünde...
◾1918'de Mısır'daki İngiliz Kraliyet Komiseri Edmund Allenby, Fahrettin Paşa'yı teslim olmaya ikna etmek için yazdığı mektupta şöyle diyordu:
"Medine'yi uzun süre müdafaa etmekle siz, bir asker ve Türk vatanperveri olarak hükümdarınız, memleketiniz ve şahsi şerefiniz için elinizden geleni yapmış bulunuyorsunuz. Yukarıdaki hususları ve ümitsiz askeri durumunuzu göz önünde bulundurarak, birçok canların kurban edilmesine sebep olacak faydasız mukavemetin uzatılmasının doğru olup olmayacağını ciddi bir surette düşünmenizi rica ederim."
📸 Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Fahreddin Paşa büyükelçilik bahçesinde fil üstünde...
◾26 Haziran 1922-12 Mayıs 1926 tarihleri arasında Kabil Büyükelçisi olarak görev yapan Paşa, Medine'deki şöhreti sebebiyle Afgan halkından büyük bir saygı ve sevgi görmüştü.
📸 Kurmay Yüzbaşı Fahreddin Bey...
◾Fahrettin Paşa, 1891 yılında Harbiye'den mezun olmuş ve Kurmay Yüzbaşı rütbesi ile Erzincan'da bulunan 4. Ordu'da görev almıştı.