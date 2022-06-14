Malezya'nın geleneksel yemeği: Nasi
Uzaktaki yakınımız olan Malezya'da düğün, cemiyet ve kalabalık sofraların vazgeçilmezi olan "Nasi Hujan Panas" ülke kültürünün öne çıkan yemeği. Yabancı ziyaretçiler tarafından da sıklıkla tercih edilen Nasi, Batı merkezli hazır ve hızlı yemek kültürüne milli bir cepheyi de temsil ediyor.
Giriş Tarihi: 14.06.2022
15:42
Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
17:21
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Nasi Hujan Panas, Malezyalılar arasında " renkli yemek" veya "nasi minyak" olarak tanınırken yemeğin canlı renklerden oluşması nedeniyle isminde yağmurdan sonra çıkan gökkuşağına bir atıf var.
◾ Güneydoğu Asya bölgesinin en meşhur yemekleri arasında bulunan
Nasi Hujan Panas, özellikle Malezya ve Endonezya'da çok popüler olan bir Malay pirinç yemeğidir.
Gönül coğrafyamız
◾ Malay geleneğinde,
Nasi Hujan Panas genellikle sığır eti ve "tavuk rendang" veya köri soslu tavuk gibi diğer Malay yemekleri ile servis ediliyor.
◾ Bu yemek, Nasi Lemak, Nasi Minyak veya diğer lezzetli pirinçlerden yapılıyor ancak yine de renkli görüntüsünden dolayı halk tarafından
Nasi Hujan Panas olarak adlandırılıyor.
Batı'nın karanlık sureti
◾ Malay yemek kültürünün vazgeçilmez unsurlarından olan Nasi Hujan Panas, farklı renklerden oluşan
özel pilavı ve yanında sunulan et, tavuk, salata ve şerbetle, özel günlerin vazgeçilmez yemeği olarak Malezyalılar tarafından yoğun şekilde tüketiliyor.
◾ Malezya'nın başkenti
Kuala Lumpur'da turistler ve yerli ziyaretçiler tarafından en çok tüketilen yemeklerden biri olan Nasi Hujan Panas görüntüsü kadar lezzeti ile de misafirlerden tam not alıyor.
Yeni dünya düzeni nasıl kuruldu?
◾ İslam dünyasının en
renkli ülkelerinden olan Malezya, nüfusu ile olduğu kadar yemekleri ile de tanınıyor. Bilhassa Malay kültürü etrafında şeillenen yemek haritası çok zengin.
Malay kültürü ne demek? Malayca konuşan kavimlerin birlikteliğini ifade eden kültür
Ebussuud Efendi'den oğluna öğütler
◾ Modernleşen dünyada değişen
damak kültürü de Batılı firmalar tarafından işgal edilmektedir. Şeker bazlı ve hızlı yemek kültürü tüm cihanda yaygınlaşmıştır.
◾ Bu yayılmacı politikaya karşı yerel ve ulusal olarak
direnç göstermek ise herkes tarafından göze alınamıyor. Malezya bu minvalde geleneksel yemeklerine sahip çıkan önemli bir ülke.
Kağıttan ırmağa: Medeniyetimiz