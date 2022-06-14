Malezya'nın geleneksel yemeği: Nasi

◾ Malay geleneğinde, Nasi Hujan Panas genellikle sığır eti ve "tavuk rendang" veya köri soslu tavuk gibi diğer Malay yemekleri ile servis ediliyor.

◾ Bu yemek, Nasi Lemak, Nasi Minyak veya diğer lezzetli pirinçlerden yapılıyor ancak yine de renkli görüntüsünden dolayı halk tarafından Nasi Hujan Panas olarak adlandırılıyor.

Batı'nın karanlık sureti