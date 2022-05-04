Osmanlı'dan Asya'ya uzanan bir gelenek: Songkok
Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı'da kullanılmaya başlanan fes, zaman içerisinde pek çok müslüman toplumda kullanılmaya başladı. Güneydoğu Asya'da siyah renkte kullanılan fes bugün songkok adı ile anılıyor. Müslüman erkeklerin rağbet gösterdiği songkok, Osmanlı'daki fes kültürünün Asya'daki hoş bir karşılığı olarak görülüyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2022
12:00
Güncelleme Tarihi: 04.05.2022
16:27
◾ Kökeni
Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kırmızı fese dayanan, " songkok" adı verilen siyah fes, günümüzde Güneydoğu Asya ülkelerindeki Müslüman erkeklerin çoğunlukla tercih ettiği geleneksel bir kıyafet olarak öne çıkıyor.
Bir maneviyat iklimi: Bayram
◾ Osmanlı Devleti'nde
Sultan II. Mahmud Han zamanında kırmızı renkli fesin giyilmeye başlamasının ardından Güneydoğu Asya Müslümanları tarafından da benimsenen ve Malezya'da "songkok" olarak adlandırılan siyah renkli fes her bölge ülkesinde farklı isme sahip.
Türkiye'den bayram namazı manzaraları
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"Peci" veya "kopiah" olarak da adlandırılan ve görünüş itibarıyla Osmanlı fesini andıran siyah şapka, Malezya, Endonezya, Brunei, Singapur, güney Filipinler ve güney Tayland'daki Müslüman erkekler arasında yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.
Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları
◾ Genellikle
siyah veya işlemeli keçeden, pamuktan ve yüksek kalite kadifeden üretilen songkok, kesik koniyi andıran bir şekle sahip.
Manevi bir hazırlık: Arefe
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Malezya'daki Müslüman erkekler için toplumdaki kültürel önemini günümüzde hala korumaya devam eden songkok, düğün, cenaze ve bayram gibi özel günlerin yanı sıra resmi ziyaretlerde de takılıyor. Özellikle saraya gerçekleştirilecek ziyaretlerde songkok giyme zorunluluğu bulunuyor.
Bayram mesajları