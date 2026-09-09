Osmanlı'dan Asya'ya uzanan bir gelenek: Songkok

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◾ "Peci" veya "kopiah" olarak da adlandırılan ve görünüş itibarıyla Osmanlı fesini andıran siyah şapka, Malezya, Endonezya, Brunei, Singapur, güney Filipinler ve güney Tayland'daki Müslüman erkekler arasında yaygın olarak kullanılmaya devam ediyor.

Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları