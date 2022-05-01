Manevi bir hazırlık: Arefe

🔶 Çok eski zamanlardan bu yana yapıla gelen eylemler bir müddet sonra halk arasında adet, olarak isimlendirilir. Bayramın bir gün evvelini ifade eden "Arefe" kelimesi de zamanla adetleşir.

🔶 Bilhassa çocuklar için en mutlu günler olan bayramların tüm ailede büyük bir coşku ile kutlanıyor oluşu bayramı, çocukların gözünde başka bir noktaya koyar.

Bayramlaşma adapları