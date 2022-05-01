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Manevi bir hazırlık: Arefe

Arefe, bayramdan bir evvelki gün için kullanılır. Müslümanlar için oldukça büyük öneme sahip günlerden biridir ve bu gün hakkında Efendimiz'in (sav) de birçok hadis-i şerifi mevcuttur. Ayrıca, toplumsal ve kültürel hayatımıza da etki eden arefe günü, pek çok gelenek oluşturmuştur. Manevi bir hazırlık olan arefe mefhhumuna yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 01.05.2022 17:12 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 18:36
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🔶 Çok eski zamanlardan bu yana yapıla gelen eylemler bir müddet sonra halk arasında adet, olarak isimlendirilir. Bayramın bir gün evvelini ifade eden "Arefe" kelimesi de zamanla adetleşir.

🔶 Bilhassa çocuklar için en mutlu günler olan bayramların tüm ailede büyük bir coşku ile kutlanıyor oluşu bayramı, çocukların gözünde başka bir noktaya koyar.

Bayramlaşma adapları

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AREFE'NİN ASLI

🔶 Esasında arefe tabiri, vakfe sebebiyle "kurban bayramı"na has bir ifadedir. Lakin zaman içerisinde Ramazan bayramı evveli içinde kullanılır olmuştur.

🔶 Burada beklenilen güne Araplar, "yevmü'l arefe" yani arefe günü demişlerdir.

Oruç ibadeti hakkında en sık sorulan sorular

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🔶 Beklemek kelimesinin gün olarak karşılığı olabilecek olan arefe günü, senede bir defa gelecek bir vakti beklemek demektir. Bu sebepten arefe günü tüm cihana tatlı bir bekleyiş hâkimdir.

🔶 Herkes sakin bayramın kuşatıcı ruhunu, o güzel kokusunu beklemektedir. Bilhassa çocuklar için geçmek bilmez arefe günü.

Bayram mesajları 2022

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🔶 Arefe günü ile alakadar ayet-i kerime bulunmasa da arefe gününü çokça ibadet ederek geçirmek hem Ramazan-ı Şerif'i uğurlama hem de edeben münasiptir.

🔶 "Allah'ın, kullarını cehennemden en çok azat ettiği gün, Arefe Günü'dür. O gün Allah Teâlâ yaklaşır, kullarıyla meleklere karsı iftihar eder ve söyle buyurur: Onlar ne istiyorlar?"

(Müslim, Hacc 436 / Nesai, Menasık 194 / İbn-i Mace, Menasık 56)

Osmanlı'da bayram coşkusu nasıl yaşanırdı?

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🔶 "Ramazan ve Kurban Bayramı gecelerini, sevabını Allah'tan umarak ihya edenin kalbi (bütün kalplerin öldüğü günde) ölmeyecektir."

(İbn Mace, Sıyam, 68)

🔶 "Allahın daha çok kulunu ateşten kurtardığı Arefe gününden başka bir gün yoktur. O gün yaklaştığında Allah meleklere şöyle diyerek övünür: Bu kullarım ne dilediler?

(Müslim, Hacc / Nesai, Hacc 194)

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