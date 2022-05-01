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  • Bayram mesajları 2022… En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Ramazan bayramı mesajları

Bayram mesajları 2022… En güzel, resimli, anlamlı, kısa, uzun Ramazan bayramı mesajları

Bir ay süren Ramazan ayından sonra kavuşulan Ramazan bayramı müminler için bir rahmet ve mutluluk vesilesidir. Sıla-i rahim ile akrabalık yönlerini kuvvetlendiren müminler, gidemedikleri akrabalarına ve arkadaşlarına bayram mesajı atıyor. Sevdiklerinin bayramını kutlamak isteyenler uzun, kısa, resimli, manalı bayram mesajlarını sosyal medya kanalları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden sevdiklerine iletecek. İşte herkesin paylaşabileceği resimli, uzun, kısa, anlamlı, güzel bayram mesajları…

Giriş Tarihi: 01.05.2022 14:17
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Asıl bayramı ahirette yapanlardan olmak duası ile…

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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Hürmet ve hasretle ellerinizden öper, bayram-ı şerifinizi kutlarım.

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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Bizleri bir bayrama daha eriştiren Rabbimize şükürler olsun.

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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Bir içten selam uzun mesafeleri kısa eder. Bu bayram sevdiklerimize onları ne denli sevdiğimizi hatırlatalım.

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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Bu kıymetli bayramda kâinatın yegâne sahibi Yüce Allah dualarınızı kabul buyursun.

Ramazan bayramınız mübarek olsun

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