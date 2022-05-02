Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları
Mübarek Ramazan ayının bitmesini Müslümanlar olarak Bayram namazı ile idrak ediyoruz. Tüm dünyadaki inananlar Bayram namazını idrak etmek için ibadethaneleri doldurdu. Dünyanın en batısından en doğusuna kadar her kara parçasında bu kutlu gün hanelere huzur, kalplere ferahlık getirdi.
Giriş Tarihi: 02.05.2022
13:39
Güncelleme Tarihi: 02.05.2022
14:15
Azerbaycan
⚫ Başkent Bakü'de başta
İlahiyyat, Haydar, Tezepir camileri ile Gök Mescit, sabahın erken saatlerinde itibaren namaz kılmak isteyen vatandaşlarla doldu taştı.
⚫ Camilerde yer bulamayan vatandaşlar, namazlarını
avlularda ve bahçelerde eda etti. Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü Şeki kentinin Cuma Mescidi'nde de bayram namazı kılındı.
Kırgızistan
⚫ Kırgızistan'da binlerce
Müslüman, Ramazan Bayramı namazını camilerde ve büyük şehirlerin ana meydanlarında eda etti.
⚫ Başkent
Bişkek'in Pervomay İlçe Kaymakamlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü bayram namazının "eski meydanda" kılınması için gerekli tedbirleri aldı. Vatandaşlar, bayram namazını kılmak için yerel saatle 05.00'te toplanmaya başladı.
⚫ Namaz kılmaya gelenler, güvenlik ekiplerince
14 ayrı kontrol noktada, tek tek aranarak alana alındı. Meydanı ve etrafındaki sokakları dolduran vatandaşlar, yanlarında getirdikleri seccadelerini meydana, ara sokaklara ve çimenlere serdi.
⚫ Cumhurbaşkanı
Sadır Caparov, Meclis Başkanı Talant Mamıtov, Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev de cemaatle saf tuttu.
Bosna Hersek
⚫ Bosna Hersek, Sırbistan, Hırvatistan ve Karadağ'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, sabahın erken saatlerinden itibaren yüzlerce Müslüman tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde toplanırken bayram namazını, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Husein Kavazovic kıldırdı.
⚫ Bosna Hersek'in Srebrenitsa şehrindeki Beyaz Camisi'nde kılınan bayram namazına Srebrenitsalı Müslümanlar katıldı.
İdlib
⚫ Suriye'nin İdlib ilindeki yerinden edilen siviller, bir bayrama daha memleket hasretiyle evlerinden uzakta girdi. Suriyeliler, Ramazan Bayramı namazını İdlib kent merkezinde bulunan bir camide kıldı.