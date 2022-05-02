Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları

Mübarek Ramazan ayının bitmesini Müslümanlar olarak Bayram namazı ile idrak ediyoruz. Tüm dünyadaki inananlar Bayram namazını idrak etmek için ibadethaneleri doldurdu. Dünyanın en batısından en doğusuna kadar her kara parçasında bu kutlu gün hanelere huzur, kalplere ferahlık getirdi.