Bir maneviyat iklimi: Bayram

◾ Müslümanlar İslam dini tarafından belirlenen Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki defa bayram idrak ederler. Bu bayramlar insanın manevi yönünü kuvvetlendiren ve toplumsal bağları sağlamlaştıran unsurlardır.

◾ Ramazan Bayramı üç gün, Kurban Bayramı ise dört gündür. Ramazan ayını oruçlu geçiren Müslümanlar, bu kutlu ayın bitişini bayram ile taçlandırırlar.

Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları