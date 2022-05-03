Bir maneviyat iklimi: Bayram
Rahmet kapılarının ardına dek açıldığı, tüm yeryüzüne merhametin yayıldığı bayramlar, tüm müslümanlar için bir sevinç günüdür. Ramazan ayının ardından bir müjde olarak gelen Ramazan Bayramı inananların bayram namazı ile başlayıp sıla-i rahim ile devam ettikleri, küslerin barıştığı manevi bir iklimdir.
Giriş Tarihi: 03.05.2022
11:57
◾ Müslümanlar İslam dini tarafından belirlenen
Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere senede iki defa bayram idrak ederler. Bu bayramlar insanın manevi yönünü kuvvetlendiren ve toplumsal bağları sağlamlaştıran unsurlardır.
◾ Ramazan Bayramı
üç gün, Kurban Bayramı ise dört gündür. Ramazan ayını oruçlu geçiren Müslümanlar, bu kutlu ayın bitişini bayram ile taçlandırırlar.
Dünyadan Ramazan Bayramı manzaraları
◾ Hicretin ikinci senesinde o
ruç ibadetinin Müslümanlar üzerine farz kılınması sebebiyle hicri Şevval ayında ilk Ramazan bayramı idrak edildi.
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Miladi 624 senesine tekabül eden bu tarihten itibaren İslam dünyasında Ramazan bayramı idrak edilmeye başlandı. Hakeza Kurban bayramı da hicri ikinci senede kutlanmaya başlanır.
Manevi bir hazırlık: Arefe
◾ Bizzat Efendimiz (SAV) tarafından
idrak edilen bayramlar bir sapma ve bozulmaya uğramadan günümüze dek varlığını sürdüren önemli dini günlerdir.
◾ Bayramlarda tüm
İslam ümmeti kaynaşır. Bu kaynaşma tüm sınıf farkları ortadan kaldıran, maneviyatı öne çıkararak Müslümanların aynı bahçenin çiçekleri olduğunu hatırlatan müstesna günlerdir.
Bayramda bizi bekleyenler: Darülaceze
◾ Bayramlar aynı zamanda bir
sosyalleşme ortamlarıdır. Sıla-i rahim kavramının ziyadesiyle idrak edildiği bayramlar, bilhassa büyüklerin ziyaret edildiği zamanlardır.
◾ Hayat telaşesinin bize unutturduğu yaşlılar özelikle bayramlarda
akrabalarının ve yakınlarının ziyaretini beklerler. Aileler de bu hassasiyete bayramlar da daha dikkat eder.
Padişahların asırlık geleneği: Bayram alayı
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Bayram namazları senede iki defaya mahsus olarak eda edilir. Bilhassa ailenin bütünleşmesi açısından bayram namazı ehemmiyetli yer tutar.