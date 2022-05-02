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Bayramda bizi bekleyenler: Darülaceze

Doğum; hepimizin yaşam boyu süren hikâyesinin başlangıcı... İlkin çevreyi fark ediyoruz hepimiz, sonra olup biteni. Yaş alarak devam ederken hayat; insanı bilmediği yerlere sürüklüyor. Bir de bakmışsın ki, yuvan bilmediğin bir yer olmuş. Bu yuvalardan biri de Darülaceze…Fikriyat ekibi olarak binbir ömre şahit olan Darülaceze'deki büyüklerimizi ziyaret ettik. Şunu bir kez daha fark ettik ki onların yüzündeki tebessümü görmek, hayatlarını dinlemek çok başkaydı. Siz de bu bayram günü büyüklerimizi ziyaret ederek yüzlerde tebessüm olmaya ne dersiniz?

Giriş Tarihi: 02.05.2022 11:00 Güncelleme Tarihi: 02.05.2022 11:05
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Doğum; hepimizin yaşam boyu süren hikâyesinin başlangıcı... İlkin çevreyi fark ediyoruz hepimiz, sonra olup biteni. Yaş alarak devam ederken hayat; insanı bilmediği yerlere sürüklüyor. Bir de bakmışsın ki, yuvan bilmediğin bir yer olmuş.

https://www.instagram.com/p/CdDD3qeIR-h/

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Dünya insanoğluna gurbetse eğer; unutma, ölüm var!

◾ Hayat arkaya bakıldıkça fark edilir, geri kalan yalnızca hatıra. Bu hatıranın vücut bulmuş halidir bayramlar. Biraz özlem, çokça mutluluk, kimi zamanda hüzün…

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Binbir ömre şahit olan Darülaceze'de bütün bu duygular ve gerçekler hayat bulmaya devam ederken; Fikriyat olarak şunu bir kez daha fark ediyoruz ki bu bayram; büyümek için onu bilenden dinlemek ve yüzlerindeki tebessümü görmek çok başka…

◾ Onların elini öpmeye gitmeden önce gelin biraz da Darülaceze'nin tarihine göz atalım👇

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Darülaceze, Sultan Abdülhamid'in kadın-erkek, yoksul, sakat ve kimsesiz çocukları korumak için inşa ettirdiği kurumlardan biriydi.

◾Öyle ki Sultan buraya inşa ettirmek için kişisel eşyalarını dahi sattı. Geniş bir katılım ile diğer hayırseverler de yardım kampanyasına bağışta bulundu.

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◾ Darülaceze'nin kuruluş serüveni, 1877'teki Osmanlı-Rus Harbi'ne kadar uzanır.

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