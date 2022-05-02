Padişahların asırlık geleneği: Bayram alayı

🔸 Tebrikleşme faslından sonra kendisini bekleyen devlet adamlarıyla Ayasofya ya da Sultanahmet Camii'ne doğru yola çıkardı. Devlet ileri gelenleri rütbelerine göre atlı veya yaya olarak padişahı takip ederlerdi.

🔸 Padişah Ortakapı'dan çıkınca Has Fırın tarafındaki duvarın önünde dizilmiş olan çavuşlar alkışa başlarlar, padişah da onları selâmlardı.