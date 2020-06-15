Nakibüleşraf nedir? Nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenler
Nakibüleşraf nedir? Nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenler
Peygamber Efendimize duyulan büyük hürmeten dolayı O'nun torunları olan Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'in soyundan gelen kişiler, İslam aleminde müstesna bir yere sahipti. Nakibüleşraf da bu saygı ve sevginin tezahürüydü. Abbasiler döneminden beri var olan bu kurum, Osmanlı döneminde ayrı bir boyut kazandı. Osmanlı Devleti'nde, Resulullah'a ve O'nun soyundan gelen kişilere İslam aleminde benzeri bulunmayan bir hürmet gösterildi. Öyle ki sultanlar, nakibüleşrafı görünce ayağa kalkardı. Sizler için nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenleri derledik.
Giriş Tarihi: 15.06.2020
08:47
Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
09:25