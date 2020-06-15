Nakibüleşraf nedir? Nakibüleşraf hakkında bilinmesi gerekenler

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz "oğullarım" dediği torunlarını çok sever, onların üzerine titrerdi. Hz. Peygamber şöyle buyurdu:

"Hasan ile Hüseyin'i seveni ben de severim. Benim sevdiğim kişiyi Allah Teâlâ da sever. Allah Teâlâ kimi severse onu Naîm Cennetleri'ne koyar. Kim onlara buğzeder veya taşkınlık ederse, ben de ona buğzederim. Benim buğzettiğim kimseye Allah Teâlâ da buğzeder. Allah Teâlâ kime buğzederse onu Cehennem'e atar ve onun için kalıcı bir azâb vardır."

(Heysemî, IX, 181)