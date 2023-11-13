Küçük Albert Deneyi ve Davranışsal Psikolojinin Temelleri

◾ Dr. John B. Watson'ı bu deneyi yapmaya iten çeşitli hipotezler vardır. Daha evvel Pavlov'un hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği koşullanmanın insanlar üzerinde de gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceğidir. Küçük Albert deneyinin hipotezleri şöyledir:

🔸 Denek, kendisine gösterilen bir hayvan veya nesneye, ortama koşulsuz bir uyarıcı sokularak yüksek ve rahatsız edici bir ses sebebiyle bir korku koşulanması gerçekleştirilebilir mi?

🔸 Koşullanmaların üzerinde zamanın herhangi bir etkisi var mıdır?

🔸 Korku koşullanması gerçekleşir ve bu koşullanma sonucunda denekte duygusal tepkiler sönmeyip devam ederse ne tür bir laboratuvar metotları kullanılarak bu koşullanma geriye alınabilir?