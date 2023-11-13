Küçük Albert Deneyi ve Davranışsal Psikolojinin Temelleri
Ivan Pavlov'un klasik koşullanma teorisinin hayvanlar üzerindeki etkilerini göstermesinden sonra, bu ilkenin insanlar üzerinde de geçerli olup olmadığını araştıran ünlü ancak etik açıdan tartışmalı bir deney, 1920 yılında John B. Watson ve Rosalie Rayner tarafından gerçekleştirildi. Watson'ın liderliğinde yürütülen bu araştırmanın temel amacı, Pavlov'un klasik koşullanma deneyini bir insan üzerinde uygulayarak, bireyi daha önce nötr olan nesnelere karşı negatif bir tepki geliştirmeye yönlendirmekti. Bu deney, fobilerin kökenine dair bir sorudan yola çıkarak gerçekleştirilmiş ve çarpıcı sonuçlar elde etmesiyle birlikte birçok etik tartışmayı da beraberinde getirmiştir.
Giriş Tarihi: 13.11.2023
10:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2023
11:34
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John B. Watson, davranış psikoloji alanında önemli çalışmalar yapmış ve 29 yaşında profesör olmuş Amerikalı bir psikologdur. Chicago Üniversitesi'nde hayvan davranışları üzerine odaklanmış ve öğrenmenin rolü üzerine araştırmalar yapmıştır.
◾ 1913 yılında, John B. Watson
başlıklı çığır açan bir makale yayınladı ve davranışçılık ilkelerini ortaya koydu. Bu perspektif, zihinsel süreçlere değil, sadece gözlemlenebilir davranışlara odaklanılması gerektiğini savunuyordu. "Davranışçının Bakış Açısıyla Psikoloji"
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◾ Watson'a
şöhreti getiren en önemli çalışması, 1920'de öğrencisi Rosalie Rayner ile birlikte yaptığı deneyidir. Bu tartışmalı deneyde, "Little Albert" , Watson ve Rayner beyaz bir fareyi yüksek ve korkutucu bir gürültü ile eşleştirerek adlı bir bebekte bir Albert korku tepkisi koşullandırdılar. Bu çalışma klasik koşullanma prensiplerini gösterdi.
Deney katılımcıları ve deney araçları
◾ Deneyin tek katılımcısı
Albert B. adındaki 9 aylık bir bebektir. Albert, doğumundan itibaren bir hastanede büyütülmüştür. Duygu durumu ve genel sağlığının normal olduğu deney raporlarında belirtilmiştir.
◾ Deneyin gerçekleştirildiği ortam bir laboratuvardır. Albert dışında deneyin diğer canlı araçları;
kedi, fare, köpek, tavşan ve tokmak, palyaço maskesi ve bir çelik çubuk barı gibi materyaller olmuştur.
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◾ Deney öncesinde denek olan Albert'e hayvanlara karşı bir ön test yapılmıştır. Albert'in hayvanlara karşı farklı bir tepki vermediği gözlemlenmiş, fareye karşı pozitif tepki verdiği raporlanmıştır.
◾ Klasik koşullanma teorisini desteklemek ve test etmek maksadıyla bu deney gerçekleştirilmiştir. Eğer, Watson'ın bu klasik koşullanma deneyi bir insan üzerinde başarılı olursa bunun genellenebilir olup olmayacağı da araştırmanın sonucu en çok merak edilen çıktılarından biridir.
Deneyde ölçülmek istenen hipotezler
◾ Dr. John B. Watson'ı bu deneyi yapmaya iten çeşitli hipotezler vardır. Daha evvel Pavlov'un hayvanlar üzerinde gerçekleştirdiği koşullanmanın insanlar üzerinde de gerçekleşip gerçekleştirilemeyeceğidir. Küçük Albert deneyinin hipotezleri şöyledir:
🔸 Denek, kendisine gösterilen bir hayvan veya nesneye, ortama koşulsuz bir uyarıcı sokularak yüksek ve rahatsız edici bir ses sebebiyle bir korku koşulanması gerçekleştirilebilir mi?
🔸 Koşullanmaların üzerinde zamanın herhangi bir etkisi var mıdır? 🔸 Korku koşullanması gerçekleşir ve bu koşullanma sonucunda denekte duygusal tepkiler sönmeyip devam ederse ne tür bir laboratuvar metotları kullanılarak bu koşullanma geriye alınabilir?
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