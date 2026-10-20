Stockholm Sendromu: Rehine krizlerinde psikolojik bir fenomen

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🔸 Bu terim, tarihte ilk kez 1973 yılında Stockholm'deki Kreditbanken adlı banka soygununda yaşanan bir olayın ardından ortaya çıktı. Jan-Erik Olsson adlı bir kişinin 4 banka görevlisini (3 kadın 1 erkek) rehin aldı ve polislerden bazı şartlarını yerine getirmesini istedi.

🔸 Soyguncu Jan-Erik Olsson'ın taleplerini öğrenmek için iletişime geçen arabulucu, Olsson'un taleplerinin yüklü miktarda para, birkaç mühimmat, cezaevindeki bir arkadaşının bankaya yanına getirilmesi ve bankanın önünde kendilerini hazır bekleyen bir araba bulundurulması şeklinde bir dizi taleplerini iletti. Jan-Erik Olsson'un söylemine göre, eğer talepleri yerine eksiksiz getirilirse, bu arabaya arkadaşıyla birlikte binip gideceğini söyledi.