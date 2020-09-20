Padişah günlükleri ruznameler hakkında 10 bilgi

3- Sır katipleri, padişahın her an yanında bulunarak, sarayda, sur içi ve sur dışında gidilen yerleri ve yapılan işleri kayda geçirir. Katiplerin çeşitli boyutlardaki kâğıtlar üzerine aldığı düzensiz notlarda; dış ve iç politikadaki önemli gelişmeler, merasimler, yangınlar, depremler, şehzade ve sultan doğumları, önemli tayinler, ölümler, yazlık ve kışlık saraylarda cereyan eden olaylar yer alır.

📌Selimî mücevveze kavuğu, divan kürkü, çiçekli Bursa kumaşından üç peşli entarisinin altına giydiği kırmızı şalvarı ve sarı yemenileriyle mütevazı bir görünüm sergileyen bu saray görevlisinin tuttuğu ruznâmeler, Osmanlı Sarayı'nın günlük yaşamına ayna tutar.

Ayasofya'daki padişah türbeleri